Magyar Péter: erősödnek a magyar-egyiptomi kapcsolatok

Egyiptom számíthat Magyarországra, és Magyarország is számít Egyiptomra, mint ahogyan eddig is tettük - jelentette ki. Hangsúlyozta, hogy Egyiptom Afrika, Magyarország pedig az Európai Unióra piacaira jutni segítheti partnerét.

Jelezte: a két állam közlekedési miniszterei megállapodtak abban, hogy Magyarország leszállítja a 2018-as megállapodásban még egy magáncégtől megrendet több mint 1300 vasúti kocsi utolsó 44 darabját, illetve elvégzi további 33 egység javítását, kiegészítő munkálatait, miután az Oroszország elleni szankciók miatt korábban megakadt a teljesítés.