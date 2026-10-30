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Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök (b) és Magyar Péter miniszterelnök (j) közös sajtónyilatkozatot tesz megbeszélésüket követõen az Országház Vadásztermében 2026. október 30-án.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Magyar Péter: erősödnek a magyar-egyiptomi kapcsolatok

Infostart / MTI

A nagy múltra visszatekintő egyiptomi-magyar kapcsolatok tovább erősítését hangsúlyozta Magyar Péter miniszterelnök az Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi államfővel folytatott pénteki megbeszélését követően tartott budapesti közös sajtótájékoztatójukon.

Egyiptom számíthat Magyarországra, és Magyarország is számít Egyiptomra, mint ahogyan eddig is tettük - jelentette ki. Hangsúlyozta, hogy Egyiptom Afrika, Magyarország pedig az Európai Unióra piacaira jutni segítheti partnerét.

Jelezte: a két állam közlekedési miniszterei megállapodtak abban, hogy Magyarország leszállítja a 2018-as megállapodásban még egy magáncégtől megrendet több mint 1300 vasúti kocsi utolsó 44 darabját, illetve elvégzi további 33 egység javítását, kiegészítő munkálatait, miután az Oroszország elleni szankciók miatt korábban megakadt a teljesítés.

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Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter: erősödnek a magyar-egyiptomi kapcsolatok

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