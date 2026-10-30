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Boldog István volt fideszes országgyûlési képviselõ az ellene és társai ellen pályázatokkal kapcsolatos vesztegetési ügyben indult per tárgyalásának szünetében a Fõvárosi Törvényszék folyosóján 2026. október 30-án. A vád egyik része szerint a Boldog István elsõ rendû vádlotthoz köthetõ elkövetõk hivatali helyzetükkel visszaélve jogellenesen befolyásolták Jász-Nagykun-Szolnok Megyében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázati eredményeit.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Öt év letöltendő börtönbüntetésre ítélték Boldog Istvánt első fokon

Infostart / MTI

Első fokon öt év letöltendő börtönbüntetésre ítélte a Fővárosi Törvényszék Boldog Istvánt, a Fidesz korábbi Jász-Nagykun-Szolnok megyei országgyűlési képviselőjét pénteken.

A Telex azt írta, Boldog István leghamarabb a büntetés kétharmadának letöltése után szabadulhat, és öt évre eltiltották a közügyektől, pénzbüntetést kapott, valamint 6,6 millió forint vagyonelkobzást rendelt el a bíróság vele szemben.

A vád szerint a Boldog István első rendű vádlotthoz köthető elkövetők hivatali helyzetükkel visszaélve jogellenesen befolyásolták Jász-Nagykun-Szolnok Megyében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázati eredményeit. Elérték a közbeszerzési eljárás során nyertes kivitelezők irányított kiválasztását, és ezért tőlük 2019 májusában 20 millió forintot kaptak.

A vád szerint a vádlottak személyesen kerestek meg 2017-ben Jász-Nagykun-Szolnok Megye 4. számú választókörzetében több polgármestert azért, hogy tőlük pénzt szerezzenek már elnyert pályázatokért vagy nyertes pályázatok reményében, például Boldog István országgyűlési képviselői kampányának finanszírozására.

A Fővárosi Törvényszék első fokon úgy döntött, hogy Boldog István bűnös bűnsegédként elkövetett kétrendbeli hivatali vesztegetés elfogadása, kétrendbeli vesztegetés elfogadása, valamint kétrendbeli versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési eljárásban.

Boldog István az ítélethozatal előtt kilátásba helyezte, hogy ha elítélik, fellebbezni fog.

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Kezdőlap    Belföld    Öt év letöltendő börtönbüntetésre ítélték Boldog Istvánt első fokon

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