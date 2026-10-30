A Telex azt írta, Boldog István leghamarabb a büntetés kétharmadának letöltése után szabadulhat, és öt évre eltiltották a közügyektől, pénzbüntetést kapott, valamint 6,6 millió forint vagyonelkobzást rendelt el a bíróság vele szemben.

A vád szerint a Boldog István első rendű vádlotthoz köthető elkövetők hivatali helyzetükkel visszaélve jogellenesen befolyásolták Jász-Nagykun-Szolnok Megyében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázati eredményeit. Elérték a közbeszerzési eljárás során nyertes kivitelezők irányított kiválasztását, és ezért tőlük 2019 májusában 20 millió forintot kaptak.

A vád szerint a vádlottak személyesen kerestek meg 2017-ben Jász-Nagykun-Szolnok Megye 4. számú választókörzetében több polgármestert azért, hogy tőlük pénzt szerezzenek már elnyert pályázatokért vagy nyertes pályázatok reményében, például Boldog István országgyűlési képviselői kampányának finanszírozására.

A Fővárosi Törvényszék első fokon úgy döntött, hogy Boldog István bűnös bűnsegédként elkövetett kétrendbeli hivatali vesztegetés elfogadása, kétrendbeli vesztegetés elfogadása, valamint kétrendbeli versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési eljárásban.

Boldog István az ítélethozatal előtt kilátásba helyezte, hogy ha elítélik, fellebbezni fog.