Kopint-Tárki-előrejelzés: az utolsó negyedévben megindulhat a beruházások növekedése

Palócz Éva elmondta: a makrogazdasággal kapcsolatban nincs sok újdonság, lényegében hasonló a jelentés tartalma vagy az értékelése, mint az előző volt. Vannak ugyan növekedést jelző számok a KSH adataiban, de alapjában véve nem indult még meg a gazdasági növekedés, a beruházások továbbra is csökkennek. A nettó export is romlik, lényegében a készletváltozás hajtja csak a növekedést, de ez véges folyamat és átmeneti hatás. A magánfogyasztás ugyanúgy, ahogy az eddigiekben, 3 százalék körüli ütemben növekszik.

„Az idei év valószínűleg 1,8 százalék körüli növekedést hoz, és reményeink szerint az utolsó negyedévben megindul a beruházások növekedése, amit elsősorban az európai uniós támogatások tudnak majd elősegíteni”

– hangsúlyozta. 2027-ben pedig ez még inkább érvényesülni fog, ott már az egész évre jellemző lesz, hogy az EU-támogatások indukálta beruházások hajtják majd előre a beruházásokat.

Palócz Éva arról is beszélt, hogy a nettó exportnál nem lehet tudni, mi történik majd, mert ez importot von maga után, ami viszont csökkenti a GDP-t.

„A 2,5 százalékos növekedést egy nagyon visszafogott előrejelzésnek tekintjük, mert lehetne akár 2,5 és 3 százalék között, de ennek a jelei még nem bontakoztak ki”

– fogalmazott.

A magyar gazdaság növekedéséhez a vezérigazgató szerint beruházások kellenének, továbbá egy kiegyensúlyozott, stabil pénzügyi helyzet, ahol a beruházók biztosak lehetnek abban, hogy a pénzügyi feltételek nem változnak hektikusan. Ezen felül szükség lenne az egyedi elbírálású támogatások leállítására, mert ezek torzították a piacot. Nagyon kedvezőnek ítélte meg, hogy a kormány jövőre 5 százalékos költségvetési hiányt tervez. Bár a részletek még nem ismertek, a fő számok ismeretében ez teljesíthető lesz – tette hozzá.

A cikk Kalapos Mihály interjúja alapján készült.