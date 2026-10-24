ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366.56
usd:
327.2
bux:
0
2026. október 24. szombat Salamon
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
Nyitókép: Pixabay

Kopint-Tárki-előrejelzés: az utolsó negyedévben megindulhat a beruházások növekedése

Infostart / InfoRádió

A Kopint-Tárki közzétett konjunktúrajelentése szerint idén 1,8 százalékkal, jövőre pedig 2,5 százalékkal bővülhet a magyar gazdaság. Az utolsó negyedévben indulhat meg a beruházások növekedése, amit az uniós támogatások segíthetnek elő – hangsúlyozta az InfoRádióban Palócz Éva, a Kopint-Tárki vezérigazgatója.

Palócz Éva elmondta: a makrogazdasággal kapcsolatban nincs sok újdonság, lényegében hasonló a jelentés tartalma vagy az értékelése, mint az előző volt. Vannak ugyan növekedést jelző számok a KSH adataiban, de alapjában véve nem indult még meg a gazdasági növekedés, a beruházások továbbra is csökkennek. A nettó export is romlik, lényegében a készletváltozás hajtja csak a növekedést, de ez véges folyamat és átmeneti hatás. A magánfogyasztás ugyanúgy, ahogy az eddigiekben, 3 százalék körüli ütemben növekszik.

„Az idei év valószínűleg 1,8 százalék körüli növekedést hoz, és reményeink szerint az utolsó negyedévben megindul a beruházások növekedése, amit elsősorban az európai uniós támogatások tudnak majd elősegíteni”

– hangsúlyozta. 2027-ben pedig ez még inkább érvényesülni fog, ott már az egész évre jellemző lesz, hogy az EU-támogatások indukálta beruházások hajtják majd előre a beruházásokat.

Palócz Éva arról is beszélt, hogy a nettó exportnál nem lehet tudni, mi történik majd, mert ez importot von maga után, ami viszont csökkenti a GDP-t.

„A 2,5 százalékos növekedést egy nagyon visszafogott előrejelzésnek tekintjük, mert lehetne akár 2,5 és 3 százalék között, de ennek a jelei még nem bontakoztak ki”

– fogalmazott.

A magyar gazdaság növekedéséhez a vezérigazgató szerint beruházások kellenének, továbbá egy kiegyensúlyozott, stabil pénzügyi helyzet, ahol a beruházók biztosak lehetnek abban, hogy a pénzügyi feltételek nem változnak hektikusan. Ezen felül szükség lenne az egyedi elbírálású támogatások leállítására, mert ezek torzították a piacot. Nagyon kedvezőnek ítélte meg, hogy a kormány jövőre 5 százalékos költségvetési hiányt tervez. Bár a részletek még nem ismertek, a fő számok ismeretében ez teljesíthető lesz – tette hozzá.

A cikk Kalapos Mihály interjúja alapján készült.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Kopint-Tárki-előrejelzés: az utolsó negyedévben megindulhat a beruházások növekedése

gazdaság

kopint-tárki

beruházás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)

A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat. Ezzel a pénzintézet bármikor és bárhol elérhetővé teszi az egyik leginkább népszerű öngondoskodási formát és annak előnyeit.
VIDEÓ
Miért bukott el 1956 – és miért nem veszett el? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Lesz-e valaha új otthona a Nemzeti Galériának? Baán László, Inforádió, Aréna
Miért áll napok óta lángokban Franciaország? Szűcs Anita, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.26. hétfő, 18:00
Nagy Sándor Gyula
Latin-Amerika-kutató, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újabb milliárdosa van Magyarországnak

Újabb milliárdosa van Magyarországnak

Gazdára talált az ötöslottó történetének ötödik legmagasabb főnyereménye. A legutóbbi sorsoláson egy játékos több mint 5,19 milliárd forintot nyert, amelynek átvételére kilencven nap áll rendelkezésére - közölte a Szerencsejáték Zrt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt az Ötöslottó új milliárdosa: mutatjuk, kinek köszönheti a 5,19 milliárdos főnyereményt

Itt az Ötöslottó új milliárdosa: mutatjuk, kinek köszönheti a 5,19 milliárdos főnyereményt

Szombat este az Ötöslottón egy szerencsés játékos 5 milliárd 197 millió forintot kaszált.

BBC
Business Sport Travel Science
Almost 1,000 arrested in protests across France, minister says, as clashes erupt

Almost 1,000 arrested in protests across France, minister says, as clashes erupt

Interior Minister Laurent Nuñez says the number of arrests "will increase" as some protesters threw objects at law enforcement and set barricades alight.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 24. 20:19
Alkotmánymódosítást kezdeményez Győr
2026. október 24. 19:41
Videózásra kéri a gyerekeket a MÁV és a rendőrség
×
×