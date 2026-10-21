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Nyitókép: JuShoot/Getty Images

Őrizetbe vették Matolcsy Györgyöt – a nap hírei

Infostart / InfoRádió

Őrizetbe vették Matolcsy György volt jegybankelnököt, fia ellen nemzetközi elfogatóparancsokat adtak ki. 2027-től új otthonfelújítási program indul. Az ukrán elnök beleegyezne a harcok leállításába a jelenlegi frontvonal mentén. Az InfoRádió legtontosabb hírei szerdán.

Az utókor különös felelősséggel tartozik 1956 hőseinek, nemcsak azért, hogy megőrizze emléküket, hanem azért is, hogy méltó módon fejezze ki háláját – mondta Baka András köztársasági elnök az állami kitüntetések átadásakor az Országházban. Az idei kitüntetettek között van mások mellett Krasznahorkai László, Enyedi Idikó, Mészáros Márta, Schiff András és Kéri László is.

Az ellenzék nem vesz részt az Országgyűlés ünnepi ülésén október 23-án. A Fidesz-frakció közleményében azt írta: nem tudnak együtt emlékezni '56 hőseire egy olyan miniszterelnökkel, aki szerintük tevékenységét a magyar emberek végletes megosztására építi. Toroczkai László pedig közösségi oldalán azt mondta: október 23-án nemzeti ellenállást hirdetnek a Corvin-közben, ahelyett, hogy az általa birodalomépítőnek nevezett Ursula von der Layennel emlékeznének, ahogyan azt a miniszterelnök teszi.

Őrizetbe vették Matolcsy Györgyöt és egy ügyvédet – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség. A volt jegybankelnököt jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás bűntettével és hamis magánokirat felhasználásának vétségével gyanúsítják. Az ügyészség kezdeményezte letartóztatását. Az MNB-ügyben emellett nemzetközi elfogatóparancsokat adtak ki. A police.hu-n megjelent fénykép szerint a volt jegybankelnök fiát, Matolcsy Ádámot és Stofa György üzletembert is körözik, gazdasági csalás gyanújával. Magyar Péter miniszterelnök az AP hírügynökségnek úgy nyilatkozott, megkezdődött az előző kormány idején szabálytalanul felhasznált közpénzek visszaszerzése, de a felelősségre vonás időt vesz igénybe.

Utasítást kapott arra, hogy a Schadl–Völner-ügyből nem lehet semmi – ezt mondta az Országgyűlés Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottsága előtt a Központi Nyomozó Főügyészség korábbi vezetője. Fürcht Pál úgy fogalmazott: végül egy ügyész tette meg a feljelentést, így indult el már hivatalosan is az eljárás.

Megszüntették azt az eljárást a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatója ellen, amelyet a Bangó Sándorral szembeni szexuális visszaélés és gyermekprostitúció kihasználása miatt indítottak ellene. Az ügyészség minden kétséget kizáróan megállapította, hogy a fiú és a gyanúsított között nem történt szexuális érintkezés. A KDNP szerint ma végleg bebizonyosodott, hogy hazugság a „Zsolti bácsi ügy”: egyértelművé vált, hogy Zsolti bácsi nincs és nem is volt.

A családtámogatásokról és az intézkedések időzítéséről voltak a legnagyobb viták a 2027-es költségvetés összeállításakor – mondta a miniszterelnök a Telexnek adott interjúban. Magyar Péter kiemelte: a Tisza 1200 pontból álló vállaláslistájának teljesítése során a legnagyobb dilemmát az okozta, hogyan tudnak csökkenő költségvetési hiány és államadósság mellett fenntartható büdzsét alkotni.

2027-től új otthonfelújítási program indul, amelyben a családi házak korszerűsítésére legfeljebb 15 millió, társasházi lakásonként pedig 5 millió forint támogatás és kedvezményes hitel lesz igényelhető – erősítette meg gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette: a program a felújítási költségek akár 95 százalékát fedezheti.

A Kopint-Tárki előrejelzése szerint jövőre 2,5 százalék körül alakulhat a magyar GDP növekedése, az infláció pedig 2,7 százalék lehet. A gazdaságkutató erre az évre a korábban várt 2 százalék helyett 1,8 százalékos bővülést vár. Palócz Éva vezérigazgató teljesíthetőnek nevezte a 2027-es költségvetést.

Visszavonta a Trive Bank működési engedélyét, és elrendelte a pénzintézet végelszámolását a Magyar Nemzeti Bank. A jegybank szerint a főként kisebb összegű online személyi kölcsönöket nyújtó bank tőkehelyzete már nem teszi lehetővé a működés folytatását.

Két blokk is csak 50 százalékos kapacitással üzemel a Paksi Atomerőműben, karbantartás miatt. Egy harmadik blokk javítás miatt egyáltalán nem dolgozik.

Lemondott az MVM igazgatótanácsának elnöke – közölte a cég az Indexszel. Tótth András ma nyújtotta be a lemondását. Az elmúlt hónapokban párhuzamosan volt az MVM igazgatótanácsának elnöke és a Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikai államtitkára. Utóbbi tisztségéből a múlt héten mondott le.

Csak Győr néven új frakciót alakítottak a Fidesz–KDNP közgyűlési frakciójából kiváló képviselők – írja a térségi hírportál. Azt hangsúlyozták: továbbra is vállalják polgári értékeiket és lokálpatrióta elkötelezettségüket, ugyanakkor a helyi ügyeket, a szakmai szempontokat és a város hosszú távú érdekeit helyezik előtérbe.

Kiírták a feltételes kivitelezési közbeszerzést az új Közlekedési Múzeum építésére. Vitézy Dávid közlekedési minisztr hangsúlyozta: Kőbányán nem egyszerűen egy új múzeum épülhet: egy egykori vasúti iparterület újulhat meg, megőrizve a magyar közlekedés és járműgyártás örökségét, és bemutatva a közlekedés jövőjét is.

Új lakásrendeletet készít elő a józsefvárosi önkormányzat, amelynek célja a kerületben élők nyugalmának biztosítása – jelentette be Pikó András polgármester. A tervezet szigorúbb szankciókat vezetne be azokkal szemben, akik önkormányzati bérlakásban súlyosan megsértik az együttélés szabályait, vagy bűncselekményt követnek el.

Megállapodott a szerbiai NIS kőolajipari vállalat orosz tulajdonrészének megvásárlásáról a Mol. Az adásvételi szerződést már aláírták. A magyar olajvállalat az orosz Gazprom Neft és a Gazprom 56,15 százalékos részesedését szerezné meg, miközben Szerbia 30-ról 35 százalékra növelné tulajdonrészét. A fennmaradó részen kisrészvényesek osztoznak.

Az ukrán elnök beleegyezne egy olyan megállapodásba, amely leállítaná a harcokat a jelenlegi frontvonal mentén. Volodimir Zelenszkij Fox Newsnak úgy nyilatkozott, hogy ez a háború lezárásának megvalósítható módja. Ezt megelőzően Donald Trump a háború mielőbbi rendezésére szólította fel Ukrajnát. Az amerikai elnök kijelentette: az ukrán elnöknek megállapodásra kell törekednie Oroszországgal, ellenkező esetben súlyos következményekkel számolhat.

Az ukrajnai rendezésről és az orosz–amerikai együttműködésről tárgyalt az amerikai elnök különmegbízottjával Szentpéterváron az orosz elnök. Vlagyimir Putyin közölte, Moszkva kész november második hetében újrakezdeni az Egyesült Államok, Ukrajna és Oroszország közötti háromoldalú tárgyalásokat.

Holnap indul az első tartályhajó Oroszországból az Egyesült Államokba a kétoldalú dízelüzemanyag-megállapodás keretében. Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes Szentpéterváron jelentette be, hogy az üzemanyagot egy 40 ezer tonna vízkiszorítású tartályhajó fogja szállítani.

A háború teljes lezárásáig érvényben maradnak az Oroszországgal szembeni uniós szankciók, különösen az energiaügyi korlátozások – jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban. Ursula von der Leyen az Európai Parlamentben tartott beszédében hangsúlyozta: Oroszország fegyverként használta az energiát, amikor elzárta az Európába irányuló gázszállításokat.

Romániában összehívta a legfelsőbb védelmi tanácsot a fekete-tengeri drónincidensek miatt az államfő. A csütörtöki ülésen a román parti vizek és a létfontosságú tengeri infrastruktúra védelméről tárgyalnak.

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Matolcsy György őrizetbe vétele után körözik Matolcsy Ádámot, a fiát is

Matolcsy György őrizetbe vétele után körözik Matolcsy Ádámot, a fiát is

Miután őrizetbe vették Matolcsy Györgyöt, a Magyar Nemzeti Bank volt elnökét, a fia, Matolcsy Ádám is feltűnt a rendőrség körözési listáján. Az ügyészség korábban közölte: szerdán két embert vett őrizetbe a főügyészség, és két ember ellen nemzetközi elfogatóparancs kiadását indítványozta. Előzőleg gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy Györgyöt és bűntársait. A letartóztatásról várhatóan pénteken dönt a bíróság.
 

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Megfázott a forint

Megfázott a forint

Kora délutánra 365,7-ig gyengült szerdán a forint az euróval szemben, a dollár pedig 326 forintra, így a magyar deviza a kedd reggeli 362,4-es szint óta szinte megállás nélkül veszített értékéből. Igaz, délután óta a gyengülés megállt, de fordulat nem következett be, enyhe mínuszban oldalazik a forint. A hazai fizetőeszközre nehezedő nyomást egyszerre fűti a romló nemzetközi hangulat – a francia tízéves hozam 24 éves csúcsra, 5 százalékra ugrott, emelkednek az amerikai hozamok, és újra drágul az olaj és a gáz – és a költségvetés bejelentése utáni piaci átpozicionálás. Közben Kármán András pénzügyminiszter Reutersnek adott interjút: a tárcavezető akár 2032-es euróbevezetésről beszélt, az ERM-2-be lépéssel kapcsolatban azonban óvatosan fogalmazott.

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