Jelentős teljesítmény esett ki a paksi atomerőműben

Kiesett a Paksi Atomerőmű 1-es blokkjának egyik turbinagenerátora szerdán reggel 8 óra 2 perckor, generátorvédelmi működés miatt – közölte az MVM Paksi Atomerőmű Zrt, amit az Index vett észre. Az üzemi esemény következtében a blokk teljesítménye több mint 100 megawattal csökkent, és jelenleg a névleges teljesítményének 50 százalékán üzemel.

Az 1-es blokk nem az egyetlen, amely csökkentett teljesítménnyel termel. Mint arról korábban beszámoltunk, a 2-es blokk teljesítményét a közelgő főjavítás előtti karbantartás miatt szerdától 50 százalékra csökkentették. A 4-es blokk szeptember 18. óta főjavításon van, így jelenleg nem termel. Teljes teljesítménnyel csak a 3-as blokk működik.

Az Országos Atomenergia Hivatal adatai szerint az erőmű már kedden is csak mintegy 1274 megawatt teljesítményt adott le a valamivel több mint 2000 megawattos névleges teljesítmény helyett.