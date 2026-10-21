Putyin és Zelenszkij is lépett: közelebb kerülhet a háború lezárása?

„Elnökünk tájékoztatta Steve Witkoffot arról, hogy elvileg készek vagyunk felújítani november közepén a háromoldalú tárgyalásokat a fő témáról” – mondta, és a Rosszija 1 televíziónak nyilatkozva Abu-Dzabit nevezte meg a szakértői szintű tárgyalások lehetséges helyszíneként.

Usakov a sajtónak adott összefoglalójában idézte Witkoffot, aki szerint Donald Trump amerikai elnöknek nagy megelégedésére lesz az orosz tárgyalási készség.

Az amerikai különmegbízott felhívta a figyelmet arra, hogy milyen új megközelítései vannak az európai hatalmaknak és Kijevnek a konfliktus rendezésére, de a Kreml szerint ezekben nincs túl sok hasznos elem.

Putyin Witkoffnak adott beszámolója szerint az ukrajnai fronton a kezdeményezés teljes mértékben a folyamatosan támadó orosz csapatok kezében van. Kijelentette, hogy az orosz hadsereg teljesen fel fogja számolni az ukrán hadiipar létesítményeit.

Az orosz elnök arra kérte Witkoffot, hogy tolmácsolja köszönetét Melania Trump first ladynek humanitárius erőfeszítéseiért, köztük azokért, amelyeket „az ukrán fél által dróntámadások által elszigetelt”, Herszon megyei Oleski lakosaiért tett.

Putyin és Witkoff megvitatta annak a háromoldalú találkozónak a kilátásait is, amelyet Sencsenben rendeznének meg a kínai, az amerikai és az orosz államfők között. Usakov szerint a találkozó gondolatát egyik fél sem utasítja el.

„Kínai barátaink, az APEC (az Ázsiai-csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés) csúcstalálkozójának házigazdái máris foglalkoznak az előkészületekkel. Kedvező körülmények esetén ez a találkozó is szerepelni fog a sencseni rendezvényprogramban” – jelentette Usakov. Putyin Witkoff előtt Szentpéterváron fogadta Li Csiang kínai miniszterelnököt is.

Zelenszkij beleegyezne a harci cselekmények leállításába a jelenlegi frontvonal mentén Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy beleegyezne egy olyan megállapodásba, amely leállítaná a harci cselekményeket a jelenlegi frontvonal mentén, mivel ez szerinte a háború lezárásának megvalósítható módja.



„Most be kell fagyasztanunk a fegyveres konfliktust, és úgy gondolom, hogy ez reális módja a háború befejezésének. Ezt mi tűzszünetnek vagy az öldöklés leállításának nevezzük, ahogyan (Donald) Trump (amerikai) elnök fogalmaz. Befagyasztani és megállítani. Természetesen ez a minimum, amit ma Oroszországtól elvárunk. Ezután természetesen az Egyesült Államok elnökéhez és az európaiakhoz fordulunk, és biztonsági garanciákat kérünk” – mondta az államfő a a Fox Newsnak adott interjújában, amelyből az Ukrajinszka Pravda hírportál idézett szerdán.

Az orosz elnöki tanácsadó elmondta, hogy az orosz hatóságok szabadon bocsátották Steven Hubbard amerikai állampolgárt, aki Oroszország szerint Ukrajna oldalán zsoldosként harcolt a háborúban, foglyul ejtették, bíróság elé állították és 2024 októberében csaknem hét évi börtönbüntetésre ítélték. A hetvenes éveiben járó, eredetileg angoltanár Hubbardot a pulkovói repülőtéren átadták Witkoffnak és kíséretének, hogy visszatérhessen az Egyesült Államokba.

Putyin és Witkoff kitért az orosz–amerikai dízelmegállapodás kivitelezésére, és tárgyalt egyéb jelentős orosz-amerikai gazdasági projektek megvalósításának lehetőségéről is.

Kitértek az Irán körüli helyzetre, amelynek rendezéséhez az orosz elnök felajánlotta Moszkva segítségét.

Putyin és Witkoff mintegy három órán át tárgyalt, és ebbe telekonferencia révén bekacsolódott Jared Kushner, az amerikai elnök veje is. Orosz részről az elnök és tanácsadója mellett jelen volt a tárgyaláson Kirill Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezérigazgatója.

Dmitrijev újságíróknak egyebek között elmondta, hogy Oroszország és az Egyesült Államok tárgyal különböző energetikai projektekről és arról, hogy közös adatközpontokat hoznának létre a mesterséges intelligencia számára. Megerősítette, hogy a dízelüzemanyag-szállításról született kétoldalú megállapodások végrehajtása már csütörtökön megkezdődik.