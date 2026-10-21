„Zsolti bácsi nincs és nem is volt” – ezt követeli most a KDNP

A KDNP arra reagált az MTI-hez eljuttatott közleményben, hogy sajtóhírek szerint az ügyészség megszüntette a nyomozást a „Szőlő utcai ügyként” ismert ügy egy kiemelt közérdeklődésre számot tartó részügyében.

Kijelentették: egyértelművé vált, hogy „Zsolti bácsi” nincs és nem is volt, és a hatóság minden kétséget kizáróan megállapította, hogy a „koronatanú” állítása hamis. Név említése nélkül, Bangó Sándorra utalva úgy fogalmaztak: „annak a kijelentéseiről van szó”, akinek a megalapozatlan, hazug nyilatkozatai bejárták a sajtót, felhergelték a közvéleményt, és akinek a szavaira az elmúlt évtizedek „leggyűlöletkeltőbb politikai lejáratókampánya” épült.

A kampánycél pedig a tisztességes politikusok bemocskolása, becsületük megsértése volt. Végleg egyértelművé vált, hogy egy ilyen jellegű politikai támadásnak bárki áldozatául eshet – tették hozzá.

A HVG szerdán egy, a birtokába került, szeptember 22-i dátummal készült ügyészségi határozatra hivatkozva arról számolt be, hogy megszüntették a Juhász Péter Pál ellen szexuális visszaélés és gyermekprostitúció kihasználása miatt indított eljárást az ügy „koronatanújaként” ismert Bangó Sándor esetében. A cikk szerint ugyanakkor az ügyészség továbbra is több súlyos bűncselekménnyel gyanúsítja a Szőlő utcai javítóintézet volt vezetőjét.