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Nyitókép: Pixabay

Bejelentés: kivásárolta a Mol az oroszokat a NIS-ből

Infostart / MTI

A szerb pénzügyminiszter egy tévéinterjúban közölte a hírt. Az orosz tulajdonosok és a Mol megállapodott, a szerb állam pedig részvényesi megállapodást kötött a magyar féllel.

Aláírták a szerbiai NIS kőolajipari vállalat orosz tulajdonrészének eladásáról szóló szerződést a Mollal, az ügylet lezárásához még versenyhatósági jóváhagyásokra van szükség – közölte Sinisa Mali szerb pénzügyminiszter a Bloomberg Adria televíziónak adott interjúban.

Sinisa Mali elmondta: az orosz tulajdonosok és a Mol megállapodott, a szerb állam pedig részvényesi megállapodást kötött a magyar féllel. A miniszter várakozása szerint rövidesen benyújtják az engedélykérelmeket a szerbiai, illetve tudomása szerint a bosznia-hercegovinai versenyhatósághoz is, és ezt követően rövid időn belül lezárulhat a tulajdonosváltás.

Sinisa Mali megerősítette, hogy az ügylet nyomán növekedne Szerbia részesedése a vállalatban. Elmondása szerint írásos megállapodás született arról, hogy a szerb állam tulajdonrésze mintegy 30-ról 35 százalékra emelkedjen. Hozzátette: Belgrád célja, hogy részesedése meghaladja az egyharmadot.

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