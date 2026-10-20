Megint bombariadó: az ELTE egyik ismert iskolájában is leállt a tanítás

Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kommunikációs szolgálata azt közölte hétfőn, hogy eljárást indított a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntett miatt, miután hétfő reggel több médiatartalom-szolgáltatóhoz érkezett fenyegető e-mail arról, hogy az országban több mint 70 oktatási intézményben robbanószereket helyeztek el.

Az NNI azt vizsgálja, hogy van-e összefüggés az október 15-ei és a hasonló bűncselekmények között.

Közölték azt is, hogy a rendőrök az iskolákban az igazgatókkal egyeztetve hajtják végre a szükséges intézkedéseket, eddig egy intézményben sem találtak robbanószert vagy robbantásra alkalmas eszközt.

A közlemény szerint a terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettnek számít, kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Az NNI azt kérte, hogy aki bármiféle információval rendelkezik a bombariadókkal kapcsolatban, keresse a Nemzeti Nyomozó Irodát és tegyen bejelentést.