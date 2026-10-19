Országszerte iskolákat érintő bombafenyegetés miatt intézkedik a rendőrség

Bombafenyegetés miatt intézkedik a rendőrség hétfő délelőtt, miután több médiatartalom-szolgáltatóhoz is fenyegető e-mail érkezett – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Kommunikációs Szolgálata a police.hu szerint.

Mint olvasható, a 2026. október 19-én reggel küldött üzenetek szerint az ország több mint 70 oktatási intézményében helyeztek el robbanószereket.

A rendőrség közlése szerint az ügyben minden szükséges intézkedést megtesznek. A hatóság arra kéri az érintett helyszíneken tartózkodókat, hogy a rendőrök, valamint az oktatási intézmények dolgozóinak utasításai szerint járjanak el. Az ORFK azt is közölte, hogy aki hasonló fenyegető üzenetet kap, értesítse a rendőrséget.

Október 15-én a Budapest XV. kerületében lévő Kontyfa Általános Iskola és Gimnázium, valamint a Pestújhelyi Általános Iskola kapott hasonló fenyegető levelet.

A Magyar Nemzet szerint a fenyegetőző azzal írta alá üzenetét, hogy „Ma eljött a bosszú napja”. A fenyegetőző azt állította, hogy az érintett iskolákban robbanószereket helyezett el, és a detonációk időpontjaként október 19-én 10 és 12 óra közötti időszakot jelölt meg.