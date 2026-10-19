ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.99
usd:
323.79
bux:
145131.61
2026. október 19. hétfő Nándor
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Rendőrségi kordonjelző szaga bűncselekmény helyszínén, vagy műveleti területnél.
Nyitókép: Getty Images/Daniel Tamas Mehes

Országszerte iskolákat érintő bombafenyegetés miatt intézkedik a rendőrség

Infostart

Lapinformációk szerint a fenyegetőző azzal írta alá e-mail-üzenetét, hogy „Ma eljött a bosszú napja”. Több mint 70 magyar oktatási intézmény érintett. A hatóság arra kéri az érintett helyszíneken tartózkodókat, hogy a rendőrök, valamint az oktatási intézmények dolgozóinak utasításai szerint járjanak el.

Bombafenyegetés miatt intézkedik a rendőrség hétfő délelőtt, miután több médiatartalom-szolgáltatóhoz is fenyegető e-mail érkezett – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Kommunikációs Szolgálata a police.hu szerint.

Mint olvasható, a 2026. október 19-én reggel küldött üzenetek szerint az ország több mint 70 oktatási intézményében helyeztek el robbanószereket.

A rendőrség közlése szerint az ügyben minden szükséges intézkedést megtesznek. A hatóság arra kéri az érintett helyszíneken tartózkodókat, hogy a rendőrök, valamint az oktatási intézmények dolgozóinak utasításai szerint járjanak el. Az ORFK azt is közölte, hogy aki hasonló fenyegető üzenetet kap, értesítse a rendőrséget.

Október 15-én a Budapest XV. kerületében lévő Kontyfa Általános Iskola és Gimnázium, valamint a Pestújhelyi Általános Iskola kapott hasonló fenyegető levelet.

A Magyar Nemzet szerint a fenyegetőző azzal írta alá üzenetét, hogy „Ma eljött a bosszú napja”. A fenyegetőző azt állította, hogy az érintett iskolákban robbanószereket helyezett el, és a detonációk időpontjaként október 19-én 10 és 12 óra közötti időszakot jelölt meg.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Országszerte iskolákat érintő bombafenyegetés miatt intézkedik a rendőrség

orfk

iskola

bombariadó

bombafenyegetés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Hétfőn kiderül, merre tart a Tisza-kormány: Magyar Péter bemutatja a jövő évi költségvetést az Országgyűlésben

Hétfőn kiderül, merre tart a Tisza-kormány: Magyar Péter bemutatja a jövő évi költségvetést az Országgyűlésben

Hétfőn 13 órakor kezd az Országgyűlés, a kormányfő kulcsfontosságú napirend előtti felszólalásával: Magyar Péter bemutatja a 2027-es költségvetés tervezetét, amiből kiderül a kormányzás irányvonala. A képviselők a 2026-os költségvetés módosításáról is szavazhatnak, és sor kerülhet a médiatanács új tagjainak megválasztására is.
 

„Ma nem épül önkény”, az elnöki széknek „nem volt presztízse” – Baka András első államfői interjúja

Lannert Judit: új iskolafejlesztési program indul 2027-ben

Ruszin-Szendi Romulusz Orbán Viktornak: az erőszak nem vicc, elnök úr!

Tarr Zoltán szerint a Tisza nem hoz létre erdélyi „leánypártot”

Nagy bejelentés Vitézy Dávidtól, jön az átadás

Kocsis Zoltán emlékkoncert november 6-án (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Kocsis Zoltán emlékkoncert november 6-án (x)

A Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar november 6-án Johannes Brahms két megrendítő művével emlékezik egykori főzeneigazgatójára, a tíz éve elhunyt Kocsis Zoltánra a Müpában. A Vashegyi György vezényletével megvalósuló, megbékélést és reményt sugárzó hangversenyen Pasztircsák Polina és Julian Orlishausen énekli a szólókat.
VIDEÓ
Lehet-e morális fenntartása a mesterséges intelligenciának? Keleti Arthur, Inforádió, Aréna
Félidős választások: most is Trumpról dönt Amerika? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Cserben hagyta a különalkuval Budapest a többi várost? Cser-Palkovics András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.19. hétfő, 18:00
Zalai Csaba
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, az Európa-tanulmányok Tanszék oktatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Incidens miatt riasztották a NATO vadászgépeit, Ukrajna elveszítheti a háborút – Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Incidens miatt riasztották a NATO vadászgépeit, Ukrajna elveszítheti a háborút – Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

A Kyiv Independent beszámolója szerint riasztották a NATO vadászgépeit Litvániában, egy ismeretlen vadászgép miatt. A háttérben az ukránok orosz elektronikai hadviselési lépésre gyanakodnak. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az NBC Meet the Press című műsorában adott interjújában arról beszélt, hogy van egy olyan forgatókönyv, amelyben már Kijev nem lenne képes helytállni - foglalta össze az Ukrajinszka Pravda. Az Egyesült Államok egy rövid szünet után újraindította az Ukrajna számára kulcsfontosságú hírszerzési adatok megosztását, amelyek nélkülözhetetlenek az orosz rakétacsapások elleni védekezésben – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a vasárnap nyilvánosságra hozott nyilatkozatában. Emellett az is kiderült, hogy az ukrán államfő a "jól bevált" amerikai közvetítőkkel egyeztet egy új béketárgyalás mielőbbi összehívásáról. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ha utazásról van szó, van pénze a magyaroknak: elképesztő előnnyel verik a versenytársakat a négy- és ötcsillagos szállodák

Ha utazásról van szó, van pénze a magyaroknak: elképesztő előnnyel verik a versenytársakat a négy- és ötcsillagos szállodák

Egyértelmű polarizáció rajzolódik ki a magyar utazási piacon.

BBC
Business Sport Travel Science
French police lost control, says interior minister, after weekend of riots and looting

French police lost control, says interior minister, after weekend of riots and looting

On Saturday, more than half a million people took to the streets across France - but the protests turned to violence, with buildings burned and shops looted.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 19. 12:02
A KDNP jelöltje Médiatanács-tag lesz, a Fideszé nem
2026. október 19. 11:51
Megnyíló ügynökakták: a Levéltár segít, hogy mit és hol keressünk a kartonokon
×
×