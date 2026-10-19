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Szja-változások jönnek jövőre, lesz kedvezmény, de korlátozás is

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Számos, a lakosságot is érintő adóváltoztatást jelentett be a 2027-es költségvetés ismertetésekor Magyar Péter.

A kormányfő a jelentősen átszabott, a költségvetési hiányt is csökkentő jövő évi költségvetés bemutatásakor közölte: 2,5 millió munkavállaló személyi jövedelemadója csökken azzal, hogy a minimálbér szja-ja a mostani 15 százalékról 9-re mérséklődik, ezzel megvalósul a korábbi kormányok egy számjegyű szja-ra vonatkozó ígérete. Magyar Péter azt mondta, számításaik szerint ez az intézkedés évente 250 milliárd forintot hagy a dolgozóknál, és

béremelés nélkül is havi 20 ezer, éves szinten 240 ezer forintos többletjövedelmet jelent.

Kiderült még, hogy megmarad a 25 év alatti fiatalok szja-mentessége az átlagkereset mértékéig, illetve marad a 30 év alatti édesanyák, a 40 alatti kétgyermekes anyák, valamint a három-, négy- vagy többgyermekes édesanyák személyijövedelemadó-mentessége, azonban

mindegyik érintett csoportnál havi bruttó egymillió forintos jövedelemhatárt vezetnek be,

így az efölötti keresetrész után szja-t kell majd fizetni 2027-től.

További korlátozásként fogható fel, hogy bár az előző kormány ígéreteiben szerepelt, az élethosszig tartó szja-mentességet nem vezetik be a 40 év feletti kétgyermekes édesanyákra, mert ennek nincs – és Magyar Péter szerint sosem volt meg – a költségvetési fedezete. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a 40 év feletti kétgyermekes édesanyák családi adókedvezménye megmarad, és ők is részesülhetnek a családi pótlék megduplázásából.

A miniszterelnök szerint a családi pótlék megduplázása, a dolgozók szja-csökkentése és az édesanyák adómentességénél bevezetett jövedelemplafon együtt mintegy 500 milliárd forinttal javítja a családok és a munkavállalók helyzetét jövőre.

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