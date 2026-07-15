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Az új viharjelző állomás a Balatonban, a keszthelyi parttól több mint két kilométerre 2019. április 1-jén. Ezen a napon elindult a Balatonon, a Velencei-tavon, a Tisza-tavon és a Fertő tavon a viharjelzési szezon, amely október 31-éig tart. A Balatonba Keszthely, Szigliget és Siófok közelében egy-egy vízbe telepített jelzőlámpás állomás került.
Nyitókép: MTI/Varga György

A Balatonban eltűnt férfit még keresi a rendőrség

Infostart / MTI

Továbbra is keresi a rendőrség a Balatonon kajakozás közben eltűnt férfit – közölte a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

Batta Zsolt Iván beszámolt arról, hogy a 34 éves tatai férfi múlt vasárnap Balatonlelléről Balatonszepezdre kajakozott. Ott telefonon beszélt a feleségével, majd visszaindult, de eltűnt, kajakját, benne holmijával aznap kora délután találták meg Szepezd és Lelle között a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság tagjai.

A tavon ekkor másodfokú viharjelzés volt érvényben. A férfi nem volt a kajak közelében, több hajóval és helikopterrel is keresni kezdték, de még nem találták meg – tette hozzá.

A rendőrség az eltűnés miatt körözést adott ki. A rendőrség honlapján olvasható, hogy a férfi 167 centiméter magas, sportos testalkatú, eltűnésekor fehér hosszú ujjú pólót, piros rövidnadrágot viselt.

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