A Balatonban eltűnt férfit még keresi a rendőrség

Batta Zsolt Iván beszámolt arról, hogy a 34 éves tatai férfi múlt vasárnap Balatonlelléről Balatonszepezdre kajakozott. Ott telefonon beszélt a feleségével, majd visszaindult, de eltűnt, kajakját, benne holmijával aznap kora délután találták meg Szepezd és Lelle között a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság tagjai.

A tavon ekkor másodfokú viharjelzés volt érvényben. A férfi nem volt a kajak közelében, több hajóval és helikopterrel is keresni kezdték, de még nem találták meg – tette hozzá.

A rendőrség az eltűnés miatt körözést adott ki. A rendőrség honlapján olvasható, hogy a férfi 167 centiméter magas, sportos testalkatú, eltűnésekor fehér hosszú ujjú pólót, piros rövidnadrágot viselt.