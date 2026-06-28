Népszavást kér Vona Gábor, nekiment Magyar Péternek

Vona Gábor, a 2010-es években a Jobbik vezetője volt, levelében három konkrét kérdést fogalmazott meg a kormányfő felé.

Kapott-e felhatalmazást a miniszterelnöktől a Tisza Párt delegációja a szavazásra, vagy ha nem, hogyan történhetett a döntés a magyar alaptörvény szellemiségével szembemenve?

Miért nem tájékoztatta a közvéleményt a készülő tervezetről, annak ellenére, hogy áprilisig az Európai Parlament mezőgazdasági bizottságának tagjaként tisztában volt a részletekkel?

Felszólította a kormányfőt, mutassa be azokat a kampányvideókat, amelyekben a génszerkesztett élelmiszerek támogatását ígérte a szavazóknak, párhuzamba állítva ezt a képviselői mandátum szűkítésével kapcsolatos ígéreteivel.

Vona Gábor hangsúlyozta, hogy a kormány április 12-én kapott felhatalmazást a választóktól, azonban szerinte ez nem terjedt ki a GMO-ellenes társadalmi konszenzus felrúgására. ű

A politikus kiemelte az agráripari, fogyasztóvédelmi és ökológiai szervezetek eltérő álláspontjait a kérdésben, ezért

a probléma rendezésére országos népszavazást javasol.

Levelében kitért arra is, hogy pártja támogatja a kormány elszámoltatással kapcsolatos intézkedéseit, valamint várják a választási törvényről szóló pártközi egyeztetéseket.