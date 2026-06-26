Majzik Balázs: intenzíven megjelent a kokainhasználat, a kannabisznak új változatai is lettek

A részletekről Tatár Timea kérdezte Majzik Balázst. Az NNGYK Drogmegelőzési Programok Osztályának vezetőjét, Majzik Balázst hallották.

A nemzetközi nap bevezetéséről egy 1987-es ENSZ-döntés rendelkezett, és Magyarország 1997 óta, 29 éve megtartja a kábítószer-fogyasztás és illegális kereskedelem elleni programokat ezen a napon. A cél felhívni a lakosság, a társadalom, a szakma figyelmét arra, hogy mindenki figyeljen oda a kábítószerfogyasztás és a kábítószer-kereskedelem veszélyeire, legyen tisztában ezekkel.

A magyarországi nap üzenete az új gondolatokról és az innovációról szól.

„Nem a fogyasztás, az illegális kereskedelem növekedését vagy csökkenését hangsúlyozza, hanem a jelenség összetettségére, kiszámíthatatlanságára koncentrál, arra, hogy a kábítószer fogyasztása veszélyes, hogy növekszik a kábítószerek elérhetősége, gyakran pedig különböző szerek együttes használata történik. Új kábítószerek jelennek meg, hangsúlyozza a közegészségügyi szempontból veszélyes kockázatokat, mint például a szintetikus drogok és a pszichoaktív anyagok terjedését.

A kokain intenzíven megjelent, a kannabisznak gyakran erősebb formái is megjelennek a piacon.

Ugyan Magyarországon nem jellemző, de az opioidok, különösen a fentanil – ez nagyon veszélyes, nagyon kis mennyiségben is halálos lehet – megjelenése, továbbá jelen vannak a fertőző betegségek, amelyek az intravénás szerhasználathoz kapcsolódnak” – sorolta az InfoRádióban az NNGYK drogellenes nemzetközi napjának legfontosabb üzeneteit.

Az innováció alatt még azt is értik, hogy

a bűnözők is innovatívak tudnak lenni és másfajta terjesztési módokat választanak, amelyeket a rendőrségnek is fel kell derítenie és megfelelő eszközöket kell használni ezzel szemben.

új trendek jelennek meg, mint például a vape-használat vagy a szintetikus kannabinoidok fogyasztása,

esetleg rejtett formában jelennek meg drogok, például belekeverve valamibe.

A 2026-os európai drogjelentés hangsúlyozza: a fiatalok körében mind az Európai Unióban, mind hazánkban is messze a leggyakrabban kipróbált szer – továbbra is – a kannabisz, illetve

a hazai drogfogyasztási trend az EU-s középmezőny felső részében helyezkedik el.

Dominánsan jelen van a kristály fogyasztása – ez a szer a szegregátumokban, a szegénységgel sújtott településeken vagy településrészeken terjedt el leginkább. A kokain pedig az elitebb rétegekben terjed főként, és jelen van akár az éjszakai életben, akár a munkához kapcsolódóan, például a vendéglátóiparban vagy a szórakozás kapcsán – sorolta a szakember.

Ha nem szigorúan az illegális drogokat tekintjük, hanem általában a szenvedélybetegség tárgyát, akkor a nagy népegészségügyi problémát továbbra is az alkohol és a dohányzás okozza, a fogyasztók jelentősebb száma miatt – tette hozzá.

Megemlítette a drogfogyasztással kapcsolatban az elterelés lehetőségét, amelyet jogszabály is rögzít.

„Ha valaki, például egy fiatal, a hatóság látókörébe kerül, akkor lehetőséget biztosít a jogszabály arra, hogy élete során kétszer úgynevezett elterelésen vegyen részt. Ezt az NNGYK-ban lehet elvégezni.

Éves szinten közel 2500 fő jelenik meg az elterelésen, a megelőző-felvilágosító szolgáltatásban. Ezt nagyon hasznos szolgáltatásnak nevezném, hiszen

fél évig foglalkoznak szakemberek az ide kerülőkkel, főként fiatalokkal, ahol fejlesztik az önismeretüket, a szociális készségeiket, a jövőképüket”

– emelte ki Majzik Balázs.

A cikk Tatár Tímea interjúja alapján készült.