„A Tisztítótűz nem állhat meg a városhatáron” – Fővárosi Közgyűlés napirend előtt

Az LMBTQ-közösség egyenjogúságát biztosító jogokról, a főváros pénzügyi helyzetéről, valamint az úgynevezett óbudai korrupciós ügyről is beszéltek a képviselők a Fővárosi Közgyűlés pénteki ülésén, napirend előtt.

A felszólalások sorát Barabás Richárd, a Párbeszéd-Zöldek fővárosi frakciójának vezetője kezdte, kiemelve, hogy az LMBTQ-közösség teljes emancipációjához jogszabály-módosításokra van szükség, és ebben kérte a Tisza Párt határozott és markáns kiállását. „A Fidesz tizenhat évet rabolt el az életünkből, tizenhat évig mérgezte az egész ország lelkét és tizenhat évet vett el szerető családoktól, szerető pároktól, gyerekektől, akiknek nem lehetett családja emiatt” – fogalmazott.

Barabás Richárd elmondta: az LMBTQ-közösség tagjaként mélységesen megérintették azok a mondatok, amelyek a közösségük védelme érdekében az Országgyűlésben elhangoztak, és ez „hatalmas előrelépést hozott a gyűlöletpolitikához, gyűlöletpropagandához képest, amelyet az elmúlt tizenhat évben a Fidesz irántunk tanúsított”. A képviselő ezt az egész közösség nevében megköszönte Magyar Péter miniszterelnöknek.

Úgy vélte, először is el kell törölni az összes diszkriminatív és gyűlöletkeltő törvényt, például a propagandatörvény azon passzusait, amelyek az LMBTQ-közösség megbélyegzéséről szólnak. El kell törölni a 33-as törvényt, ami a transzok jogi név- és nemváltoztatását tiltja meg, lehetővé kell tenni az azonos neműek házasságát, ahogy az azonos nemű párok örökbefogadását is – sorolta Barabás Richárd. Szerinte semmi szükség népszavazásokkal „bohóckodni”, ahogy ezt néhányan javasolják, ugyanis „a népszavazás megtörtént április 12-én, és akkor a magyarok egyértelműen döntöttek arról, hogy legyen vége a gyűlöletnek, és kezdődjön egy elfogadó, szeretetteli időszak Magyarország életében”.

Orbán Árpád, a Tisza Párt fővárosi frakcióvezetője az úgynevezett óbudai korrupciós ügy kapcsán úgy fogalmazott:

„Budapest felett ma nem egyetlen korrupciós ügy árnyéka lebeg, hanem egy korszakos válság tüneteit látjuk”.

A képviselő szerint a nyilvánosságra került tények riasztó mintázatot rajzoltak ki, egy olyan hálózatét, amely a gyanú szerint éveken át láthatatlanul, többé-kevésbé háborítatlanul szívhatta el a budapestiek pénzét.

Tette mindezt a közszolgáltatásokon, átláthatatlan céges hálózatokon, alvállalkozói kapcsolatokon keresztül, „egy polip, amely rátelepedett Budapestre, Budapest kerületeinek cégeire és végső soron az adófizetők befizetett adóira, vagyonára” – fogalmazott. Amíg nem látunk pontosan, addig nem tudjuk, hogy hol ért véget az egyébként tisztességes vállalkozói érdek, és hol kezdődött egy gátlástalan politikai, gazdasági befolyásszerzés – hangoztatta.

Kijelentette: mindezt nem lehet tűrni, nem lehet szó nélkül hagyni. Amikor közpénzek eltűnéséről, háttéralkukról, visszaosztott milliárdokról esik szó, nincsenek baloldali, jobboldali, liberális bűnök, csak bűnök. Amikor pedig a főváros cégei, a város vezetése, esetleg személyesen a főpolgármester környezete felmerül a hírekben, akkor egyetlen elfogadható cselekvés marad, az azonnali és teljes tisztázás – hangsúlyozta.

A politikus szerint kötelességük kimondani: Budapest polgárainak joguk van a teljes igazsághoz, joguk van tudni, hogy kik sáfárkodtak a város nevével és vagyonával.

Orbán Árpád beszélt arról is, hogy amikor a fővárosi cégek működését akarták tisztábban látni, politikai sértődöttséget és halogatást tapasztaltak. Ez eddig is elfogadhatatlan volt, a mostani botrányok fényében pedig egyenesen tarthatatlan – mondta. Kiemelte:

a Tisztítótűz nem állhat meg a városhatáron, a városháza kapujában, el kell jutnia a közgyűléshez, a fővárosi cégekhez, a közbeszerzések, alvállalkozói láncok legmélyére.

Le kell zárnunk azt a korszakot, amikor a közpénzből pártkasszák, klientúrák és háttéremberek gazdagodtak – jelentette ki Orbán Árpád.

Fidesz: miért nincs kézzel fogható előrelépés?

Szepesfalvy Anna, Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője a felelősség kapcsán arról beszélt: a Fővárosi Közgyűlésben jelenleg a Tisza Párt és a Podmaniczky Mozgalom gyakorlatilag együtt alkotják a legerősebb politikai erőt, és ennek megfelelően jogokat, lehetőségeket és politikai mozgásteret is kaptak. Ugyanakkor miközben a nyilvánosság előtt a változás, az elszámoltatás és az átláthatóság jelszavait hangoztatják, a valódi felelősséggel járó pozícióktól látványosan távol maradnak – mondta.

Szepesfalvy Anna a főváros pénzügyi helyzete kapcsán emlékeztetett Bujdosó Andrea, a Tisza Párt akkori fővárosi frakcióvezetőjének szavaira, aki a fővárosi költségvetés elfogadásakor azt mondta, hogy a Tisza Párt kormányra kerülésével a főváros anyagi helyzete június végére megoldódik. „Nos, valóban van Tisza-kormány, június is van, megegyezésnek azonban nyoma sincsen” – fogalmazott.

Szavai szerint a budapestiek joggal kérdezhetik, hogy mi történt. Ha valóban szoros az együttműködés, miért nincs kézzel fogható előrelépés, ha pedig nincs ilyen együttműködés, akkor ki és milyen stratégiával kívánja megoldani Budapest pénzügyi problémáit? – tette fel a kérdéseit Szepesfalvy Anna.

A Budapest Pride kapcsán, és Barabás Richárd szavaira reagálva arról beszélt: szerinte sokan akkor lennének igazán büszkék, ha végre nem az számítana, hogy valaki nő vagy férfi, meleg vagy heteroszexuális, konzervatív vagy progresszív, hanem az, hogy milyen munkát végez, milyen felelősséget vállal, hogyan képviseli a választóit.

Szepesfalvy Anna úgy fogalmazott:

„ha toleranciáról beszélünk, annak csak akkor van erkölcsi súlya, ha nem válogatjuk meg, kivel szemben vagyunk toleránsak”.

Ha valaki csak azokat védi meg, akik ugyanazt gondolják, mint ő, az nem tolerancia” – mondta.

A Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője kijelentette: egy olyan városra és egy olyan országra lenne igazán büszke, ahol Juhász Hajnalka (KDNP) országgyűlési képviselőt a munkájáért támadják, ha támadják, és Barabás Richárdot is a munkájáért dicsérik, ha dicsérik.

Szavai szerint az identitás természetesen fontos dolog mindannyiunknak, de Budapest sokszínűsége számára nem ideológiai jelszavakat jelent, hanem élő közösségeket: kerületeket, azok helyi hagyományait, templomokat, iskolákat, családokat, polgári közösségeket, civil szervezeteket, sportegyesületeket, helyi ünnepeket és azokat az embereket, akik ezeket őrzik és továbbadják.

„Számomra Budapest sokszínűsége ebben áll: a helyi közösségek méltóságában, hagyományaiban és az önazonosságban”

– fogalmazott Szepesfalvy Anna, majd hozzátette: éppen ezért büszke arra, hogy szombaton Kőbánya közösségében ünnepelhet a Szent László-napokon.

Kijelentette: a felelősség nem választható el a hatalomtól, a pénzügyi józanság nem helyettesíti a politikai ígéreteket, a tolerancia pedig nem lehet szelektív. Ezek azok az értékek, amelyekhez képviselőként ragaszkodnunk kellene pártállástól függetlenül – hangsúlyozta Szepesfalvy Anna.

Gál József: meg kell tisztítanunk a várost a szabálymegkerülőktől

Keszthelyi Dorottya (DK) arról beszélt: az új kormány felállása régóta várt lehetőséget nyújt Budapestnek. „Budapest Magyarország brandje, és ezt a brandet az elmúlt tizenhat évben az Orbán-kormány megtiporta” – fogalmazott, majd azt mondta: a magyar turisztikai szektor jelentős részében nem történtek meg azok a struktúraváltások, amelyekre szükség van ahhoz, hogy Budapest versenytársa legyen a környező országok fővárosainak.

A Magyar Turisztikai Ügynökség „letakarta” Budapestet: sem stratégiában, sem forráselosztásban nem vette tudomásul, hogy Budapesten infrastruktúra-fejlesztésre, szemléletváltásra és közös munkára van szükség. Ennek következménye az lett, hogy „Orbán Viktor családtagjai, NER-közeli vállalkozások milliárdokat kaptak közpénzből, európai uniós forrásokból azért, hogy szállodát építsenek” – mondta Keszthelyi Dorottya, aki a szükséges közös cselekvés miatt kérte a Tisza Párt együttműködését és segítségét.

Gál József, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője az úgynevezett óbudai korrupciós ügy kapcsán arról beszélt, hogy

a fővárosnál is tisztázni kell a felelősség kérdését, és van néhány nyitott kérdés is, amire választ várnak.

„Meg kell tisztítanunk ezt a várost a kiskapukat kereső szabálymegkerülőktől és az olyan reflexektől, amelyek ellehetetlenítik vagy háttérbe szorítják az ellenőrzést végző szervezeteket” – hangoztatta.

Gál József azt mondta: támogatják, hogy minden 5 négyzetméternél nagyobb reklámfelületet a néhány kivétellel együtt végleg tiltsanak ki az utcákról, korlátozzák a „beöltöztetett” utasvárókat és a felesleges zajterhelést okozó reklámokat is.

(A nyitóképen: Szepesfalvy Anna, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője és Karácsony Gergely főpolgármester a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városházán 2026. június 26-án.)