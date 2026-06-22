Megkapták az extra védelmet a magyar Leopard tankok, már utcai harcokban is legyőzhetetlenek

Tesztelték a Leopard 2A7HU harckocsira felszerelt, 360 fokos védelmet biztosító kiegészítő páncélzatot, amit kifejezetten a helységharc eredményesebb megvívására fejlesztettek ki. A toronynál a hátsó tárolódoboz vonaláig, a páncéltesten a motortérig nem robbanó reaktív páncélzat, azokon túl pedig lemezrácsozat alkotja a kiegészítő védelmet – írja a Panczelosok.hu Facebook-oldal beszámolója alapján a vg.hu.

A szakoldal szerint a harckocsi egyértelműen a helységharcokban is nagy számban alkalmazott, kumulatív fejjel szerelt páncéltörő rakéták ellen véd leginkább; a lemezrács dolga, hogy a kumulatív sugár képzéséért felelős kúpot rongálja, és az esetlegesen kialakuló kumulatív sugarat eltérítse.

Mint a bejegyzésben írják, a tatai Tankosok rövid torony- és futáspróbát végeztek, ami eredményesen zárult. A komolyabb vizsgálatokat – feltételezhetően – az elkövetkező kiképzési foglalkozásokon fogják végrehajtani.