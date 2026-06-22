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German-made Leopard 2A7 tank with camouflage paint
Nyitókép: ZenitX/Getty Images

Megkapták az extra védelmet a magyar Leopard tankok, már utcai harcokban is legyőzhetetlenek

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A Magyar Honvédség letesztelte a fejlesztést: a Leopard 2A7HU harckocsik a kiegészítő páncélzatnak köszönhetően immár sokkal hatékonyabbak.

Tesztelték a Leopard 2A7HU harckocsira felszerelt, 360 fokos védelmet biztosító kiegészítő páncélzatot, amit kifejezetten a helységharc eredményesebb megvívására fejlesztettek ki. A toronynál a hátsó tárolódoboz vonaláig, a páncéltesten a motortérig nem robbanó reaktív páncélzat, azokon túl pedig lemezrácsozat alkotja a kiegészítő védelmet – írja a Panczelosok.hu Facebook-oldal beszámolója alapján a vg.hu.

A szakoldal szerint a harckocsi egyértelműen a helységharcokban is nagy számban alkalmazott, kumulatív fejjel szerelt páncéltörő rakéták ellen véd leginkább; a lemezrács dolga, hogy a kumulatív sugár képzéséért felelős kúpot rongálja, és az esetlegesen kialakuló kumulatív sugarat eltérítse.

Mint a bejegyzésben írják, a tatai Tankosok rövid torony- és futáspróbát végeztek, ami eredményesen zárult. A komolyabb vizsgálatokat – feltételezhetően – az elkövetkező kiképzési foglalkozásokon fogják végrehajtani.

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Kezdőlap    Belföld    Megkapták az extra védelmet a magyar Leopard tankok, már utcai harcokban is legyőzhetetlenek

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