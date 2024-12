Nagy ajánlatot tett utasainak a Wizz Air

Újabb 599 eurós bérleteket hirdetett meg a Wizz Air, miután augusztusban, az éves bérletek első piacra dobásakor 48 óra alatt elfogyott az összes All You Can Fly bérlet. Azt egy hónapja jelentette be Váradi József vezérigazgató, hogy 15 ezer éves bérletet fognak árulni, most pedig közleményben írta meg a Wizz Air, hogy ezek már el is érhetek - közölte a hvg.hu.

Az 599 eurós – azaz mostani árfolyamon 246 ezer forintos – bérlet azt teszi lehetővé, hogy az utas 12 hónap alatt a Wizz Air teljes hálózatán repülhessen, az első utazáson ingyen, utána járatonként további 9,99 euróért. A korlátozás annyi, hogy

a bérletek tulajdonosai legkorábban a járat indulása előtt 72 órával választhatnak a még elérhető jegyek és úti célok közül.

Legutóbb pár nap alatt elfogyott a rugalmas utazóknak szánt tízezer darab All You Can Fly bérlet, ami a légitársaság vezére szerint sikeres, de a környezetvédők nem lelkesednek az ötletért.