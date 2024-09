Visszatér a reptéri szigor, de Budapesten nem emiatt van változás

Nem olyan régen jelentek meg a repülőtereken azok az úgynevezett C3-as típusú átvilágító berendezések, amelyeket alkalmasnak tartottak a folyadékok mennyiségének és típusának azonosítására, és így arra is, hogy kiszűrjék az ártalmas anyagokat. Az EU engedélyezte is, hogy az ilyen eszközt használó légikikötők feloldják a 100 milliliteres folyadékkorlátot. Mostanra azonban kiderült, hogy ezek a berendezések nem hozzák az elvárt eredményeket. Az Európai Bizottság rendelete szerint szeptembertől emiatt azokon a repülőtereken is visszaállt az utasok kézipoggyászaiban szállított folyékony anyagokra, aeroszolokra és gélekre (Liquids, aerosols, gels – LAG) vonatkozó szabály, ahol ezt eltörölték.

A szigorítás az Európai Unió tagállamai mellett Izland, Svájc, Liechtenstein és Norvégia repülőtereire is vonatkozik, az Egyesült Királyság pedig már június 9. óta visszaállította a szabályt.

Korlátozás Szeptember 1-jétől az utasok újra legfeljebb 100 milliliteres kiszerelésben szállíthatnak a kézipoggyászaikban folyadékokat, aeroszolokat és géleket, maximum 10 darabot, ezeket pedig egyetlen 1 liter űrtartalmú, átlátszó és visszazárható tasakban kell szállítaniuk. A szabály alól a gyógyszerek és speciális élelmiszerek (pl. bébiétel) kivételt képeznek, ezeket továbbra is a mennyiségre és kiszerelésre vonatkozó korlátozás nélkül szállíthatják az utasok, ám az ellenőrzést végző személyzetnek ezeket is be kell mutatni és az átvilágító berendezésbe be kell helyezni.

"A 100 milliliteres folyadékkorlátozásként közismert szabály rendkívüli módon lelassította és körülményessé tette a biztonsági ellenőrzést az elmúlt mintegy másfél évtizedben. Évek óta voltak törekvések arra, hogy ezt a szigort enyhítsék" – mondta az InfoRádióban Varga G. Gábor, az Egek ura blog alapítója. Hozzátette: a különböző biztonsági cégek kidolgoztak olyan technológiákat, amelyekkel automatizálni lehet a csomagok átvizsgálását, fel lehet ismerni, hogy mekkora folyadékmennyiség van a kézipoggyászban, nem kell ezt kipakolni, nem kell manuálisan ellenőrizni, nem kell átlátszó tasakokba tenni. Amikor ezeket a biztonsági berendezéseket üzembe helyezték az első néhány repülőtéren, akkor ott a hatóságok jóváhagyásával eltörölték a folyadékszabályt. Mára ezekről a berendezésekről derült ki, hogy nem végzik a munkájukat olyan hatékonyan és precízen, mint ahogy számítottak rá, ezért a hatóságok felülvizsgálták a korábbi álláspontjukat, és ezeken a repülőtereken újra érvénybe léptették a 100 milliliteres folyadékszabályozást.

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren ez az intézkedés nem hoz változást, hiszen Magyarországon, bár már teszteltek egy ilyen berendezést, nem állították munkába, hanem mindvégig érvényben voltak a folyadékkorlátozások.

"Ami változásokat érezhetnek az utazók Budapestről indulva, azok pozitív változások, hiszen a repülőtéren folyamatosan azon dolgoznak, hogy növeljék az utasbiztonsági ellenőrzés áteresztőképességét, gyorsítsák ezt a folyamatot, és ennek azért az elmúlt egy-másfél évben nagyon is érezhető eredményei vannak, ezek a munkák pedig nem maradtak alább" – mutatott rá Varga G. Gábor.