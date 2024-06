Újabb részletek a gyorsított jogosítványszerzésről

A nagykategóriás jogosítványszerzés gyorsításával segíti az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) a hazai szállítmányozási és fuvarozói ágazat fejlődését, a szektorban tapasztalt munkaerőhiány csökkentését: a jövőben a teherautók vezetésére jogosító C kategóriás jogosítvánnyal egyidőben megszerezhető az ahhoz kapcsolt nehézpótkocsiból álló járműszerelvényekre szóló CE kategóriás vezetői engedély, így gyorsabbá válik a 3500 kilogramm megengedett össztömeget meghaladó tömegű gépjárművek (C kategória) és az azokhoz kapcsolható nehéz pótkocsikból álló járműszerelvények (CE kategória) vezetését lehetővé tevő jogosítvány megszerzése. A korábbiakban a CE kategóriás jogosítványt csak befejezett C kategóriás jogosítvány birtokában lehetett megszerezni, ami a képzési időt hosszabbá tette.

"Az érdekképviseletek, köztük a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete is nagyon régóta küzd azért, hogy a szakmához jutás feltételeiben olyan könnyítések, adminisztratív tehercsökkenések valósuljanak meg, amelyek szerintünk indokolatlanul fékezték az elmúlt időszakban azt, hogy valaki hozzájusson azokhoz a dokumentumokhoz, amelyek eredményeképpen hivatásos gépkocsivezető lehet" – mondta Árvay Tivadar, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkára.

A mostani változtatásról úgy vélekedett, hogy ha valaki ma Magyarországon hivatásos gépkocsivezető szeretne lenni, akkor nagyon jó eséllyel olyan vállalkozásnál fog elhelyezkedni, ahol eleve nehéz pótkocsit is kell vontatnia, és jelentős időkiesést jelentett, hogy a két képzés külön folyt egymástól, miközben számos ponton teljesen azonos az elméleti tananyag. Az új megoldással az elméleti képzés közös, sőt a gépjárművezetői képesítési igazolvány megszerzése is ez idő alatt elindulhat, függetlenül attól, hogy gyakorlati vizsgát tett-e már a sofőrjelölt. Ezáltal akár akár hónapokkal rövidebb lehet a képzésre szánt idő: nyolc hónap-egy évről akár négy-hat hónapra is csökkenhet.

"Ez volt a fő szempont, mert ezzel azt tudjuk elérni, hogy a gépkocsivezető-jelöltnek, aki pillanatnyilag sehol sem dolgozik, de finanszíroznia kell a képzési időszak alatt is az életét, nem mindegy, hogy nyolc hónapig kell finanszíroznia, vagy akár négy hónap múlva már kész gépkocsivezető lett belőle, és főállásban el tud helyezkedni, fizetésért tud dolgozni" – mondta a főtitkár.

A felvetésre, hogy a gyorsított jogosítványszerzés nem hordoz-e magában veszélyt, Árvay Tivadar úgy reagált, hogy nem változtattak sem a tananyagon, sem a kötelező óraszámokon, csak a párhuzamosságokat szüntették meg. Az a korlát pedig érvényben maradt, hogy kezdő vezetői engedéllyel nem juthat még CE kategóriához a gépkocsivezető.

"Semmilyen olyan biztonsági kockázat nincs ebben, ami miatt aggódnunk kellene, hogy nem megfelelően képzett gépkocsivezetőket adnak az iskolák a munkaadóknak" – jelentette ki a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkára.