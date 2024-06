Újraszámlálás utáni bejelentés: Karácsony Gergely 41 vokssal nyert

Jókora késéssel megkezdődött péntek este a Nemzeti Választási Bizottság ülése két napirendi ponttal:

a főpolgármester-jelöltekre leadott szavazatokkal kapcsolatos jogorvoslat az EP-választás eredményének megállapítása.

A Nemzeti Választási Bizottság először az érvénytelen szavazatokkal kapcsolatos tennivalókról számolt be hosszabban, majd annak végrehajtásáról is beszámoltak.

Az újraszámlálás péntek reggel 9 órakor kezdődött. Az ügy előzményéhez tartozik, hogy a beadványozó június 13-án egy újabb beadvánnyal jelentkezett a IV. és a VII. kerületben zajlott választásokkal kapcsolatban, mondván, olyan szavazólapokat használtak, amelyek megtévesztők voltak. (Vagyis: Szentkirályi Alexandra neve alig észrevehetően volt áthúzva a szavazólapokon.)

Az érvénytelennek tartott, de érvényessé vált szavazatok megoszlása:

Grundtner András (Mi Hazánk): 53

Karácsony Gergely (DK-MSZP-Párbeszéd): 112

Vitézy Dávid (civil-LMP): 395.

(Először 363 voksot mondtak be Vitézy Dávid neve mellett, ezt később figyelmeztetésre módosították.)

Ez alapján Karácsony Gergely 41 vokssal nyert Vitézy Dáviddal szemben.

Az ülésen

javaslatot tettek a IV. és a VII. kerületben a főpolgármester-választás megismétlésére,

amelyről szavaztak is, és támogatták.

Ebből kifolyólag Karácsony Gergely ezen a ponton úgy tűnt, megnyerte a főpolgármester-választást a fellebbezés után is, mivel a 324-es korábbi szavazatkülönbség 73-ra csökkent.

Vita kezdődött

Ám ezt követően vita kezdődött az NVB ülésén.

Ezen elhangzott: az NVB visszautasítja a méltatlan bírálatot a "fideszes többséggel" kapcsolatban, mivel döntéseiket nagy többséggel vagy egyhangúlag hozták meg.

A tagok közül többen megjegyezték, hogy sok pontatlanságot tartalmaznak a választási szabályok, illetve hogy a választási bizottságnak kell sajtómegkeresésekre reagálni, amikor feszített tempójú munka van.

Volt olyan is, aki a fellebbezések tengerén pontatlan, jogszerűtlen beadványokat is talált, ezzel kapcsolatban is "van jogalkotói feladat".

Elhangzott továbbá, hogy

a szavazatszámlálók "nem feltétlenül jogvégzett emberek",

mindenesetre jó szándékúak, nem érdemelnek ilyen munka után olyan kritikát, "volt olyan helyiség, ahol minden szavazólap le volt rendesen kötegelve, volt, ahol egyik sem".

Hogy ez a fellebbezés megtörtént, annak tanulságosságában minden megszólaló egyetértett.

Egy megjegyzés arra is irányult, hogy a voksokat tartalmazó csomagok nem voltak egységesen zárva, így a manipuláció elvi lehetősége nem volt kizárva.

Ismétlődően kitértek arra a tagok, hogy a sajtó felé történő kommunikációnak egyértelműnek kell lennie.

Tisztázták, nem volt tömeges a visszalépés utáni néváthúzás miatti érvénytelen szavazatleadás, de ezzel kapcsolatban nem volt konszenzus, hisz többek észrevétele alapján "csak nagyon vékony vonallal" húzták át a visszalépett Fidesz-KDNP-jelölt Szentkirályi Alexandra nevét a szavazólapról. Ezzel kapcsolatban az is elhangzott, hogy akik nem vették észre a vékony kihúzást és csak Szentkirályi Alexandra neve mellé ikszeltek, azoknak sérült a joga ahhoz, hogy érvényes szavazatot adjon le; ezzel kapcsolatban - mint elhangzott -

nincs egyértelmű rendelkezés arról, hogy milyen vastaggal kell áthúzni egy kiesett jelölt nevét.

A szavazáskor elbukott a kezdeményezés, hogy a IV. és a VII. kerületben a "hibás" szavazólapok miatt új főpolgármester-választást tartsanak, vagyis azok a szavazólapok, amelyeken csak Szentkirályi Alexandrára leadott szavazatok voltak, érvénytelenek maradtak.