Péntek délelőtt megtartotta a Fonó Budai Zeneházban kampánynyitó rendezvényét Vitézy Dávid, az LMP által támogatott budapesti főpolgármester-jelölt.

"Azért indultam, mert a város ügyével nem foglalkozik senki, Budapest csatatérré vált, egymásra mutogatás, üres lájkbajnokság lett a várospolitika, közben lemaradunk Varsó és Prága mögött" - mondta programadó beszédén a politikus, a BKK korábbi alapító vezérigazgatója, volt közlekedési államtitkár.

Szerinte a főpolgármester-választás egy állásinterjú, az asztal túloldalán pedig a budapestiek ülnek, ő - ígérte - nem a többi aspiránssal, hanem a programjával fog foglalkozni a következő hetekben.

"Budapest tele van lehetőségekkel, ötletekkel, ambíciókkal, közösségekkel, vállalkozókkal, civil mozgalmakkal, akik miatt büszkén mondhatjuk, hogy van mit tenni a városért" - fejtegette, hozzátéve, Budapest belső részein is számos üres bolt és helyiség csúfítja a köztereket.

Sokkal több van szerinte Budapestben, ráadásul

a külső kerületeket is magára hagyta a várospolitika, pedig ott lakik a budapestiek háromnegyede.

Szavaival ostorozta a közlekedési csomópontok és részben a metrók állapotát.

Ezt követően az elmúlt 5 év "teljesítetlen ígéreteit" említette, ám elismerte, sok pénzt elvett a várostól, hogy be voltak fagyasztva az uniós pénzek, de mindent nem lehet erre fogni.

Megítélése szerint sok minden nem a pénzen múlik, például a Városháza parkból is hirtelen kizavarták a "szoci Skodákat", de ennél most már több kell: "lásson munkához egy új városvezetés".

Büszke arra, hogy kezdeményezésére jutott át az 1-es villamos Budára, de kritizálta, hogy jelenleg nincs kötött pályás beruházás folyamatban, "a város ma túlél", és cselekvés helyett Facebook-posztokat ír.

Vitézy Dávid bevallotta,

2019-ben Karácsony Gergelyre szavazott, de aztán a zöld politikát ígérő Karácsony Gergely régi szocialista politikusokat ültetett szakmai pozíciókba, köztük a balliberális kormányokat is megjárt Draskovics Tibort. Kritizálta ezt követően a kormányt is, amely "Budapest-ellenes minisztériumot hozott létre Lázár János vezetésével". Felidézte, Karácsony Gergelyt már elvitte a villamos a 2022-es kampányban zajlott előválasztáson, "vagy inkább a hódmezővásárhelyi tram-train".

Büszke továbbá arra is, hogy fűvel telepítették be a villamossínek közeit, és hogy ezt a vitát ő nyerte, egyre több helyen vannak "füves vágányok", megfogják a port, halkabb tőlük a villamos és zöldebb tőle a főváros.

"A mit miért nem lehet helyett a mit hogyan lehet politikája" helyett világos stratégiát ígért, rendszerben gondolkodást, a másokra mutogatás helyett forrásszerzést és munkahelyteremtésen való közös gondolkodást kerületekkel, befektetőkkel, agglomerációval, kormányzattal.

Nincs szerinte még öt év a "folytonos Gyurcsányozásra", de Karácsony Gergely és a kormányzat politikájára sem.

Ezt követően megköszönte az

1046 oldalnyi javaslatot,

amelyeket az elmúlt hetekben az emberektől kapott írásban.

Szólt még a lakhatási válságról, amelyet azzal szemléltetett: pécsi fizetések vannak és bécsi ingatlanárak, de az albérleti piac sincs jó helyzet.

Vállalta,

megindítják 10 ezer szolgálati bérlakás építését a város működtetőinek

újraindítják a panelfelújítási programot - nyitnak mellé egy társasházi tanácsadó irodát

megóvják Budapest építési örökségét

lesz öt új villamosvonal

fejlődik a buszhálózat, a hálózatot teljesen felülvizsgálják - a buszflotta harmada elektromos lesz a ciklus végére, expresszbuszhálózat indul

a küldő kerületekbe is eljut a Bubi bérbringa (minden metróállomáson lesz és elérhető lesz tömegközlekedési bérlettel), felül kell vizsgálni egyes kerékpáros infrastruktúra-elemeket, teljes körű útfelújításra van szükség, ad hoc intézkedések helyett

folytatódhat a 3-as, a 42-es, de a budai fonódó villamos is északi, illetve déli irányban, de Zuglót is jobban bekapcsolnák közlekedési térben

24 órás éjszakai tömegközlekedési üzem jön (metró is)

a troli átjön Budára

tömeges útfelújítás jön

átalakul a Rákóczi út (uniós forrásból)

közlekedés-biztonság: zebrapótlás (az Örs vezér terén is)

egységes parkolási rendszer (varsói, koppenhágai minták)

ingyenes kerékpár- és kisállatszállítás a tömegközlekedésben részidőben.

Reagált arra a közkeletű kritikára, mely szerint csak a közlekedéshez ért. Szerinte a közlekedés igenis az alapja a városfejlesztésnek, hiszen ha valahol fejlett közlekedés jelenik meg, ott az életminőség is javul; most szerinte ugyanazok a tócsák állnak például az Örs vezér terén, mint gyerekkorában.

Beszédét egy 1-es villamoson történő utazásra "fűzte fel", így beszélt a Honvédkórház sorsáról is, ahol akár 5-6-7 órát is várni kell sürgősségi ellátásra, az ilyeneket szerinte "be kell fejezni".

Az egészségügy területére 5 programpontja van:

betegségmegelőzés sporttal elérhető szűrőprogramok sürgősségi betegellátás és szakrendelők fejlesztése (szűnjön meg az "oda-vissza küldözgetés") levegőminőség-javítás (gyermekasztma fő okozója a szennyezett levegő, körúton belüli házhoz szállítás csak elektromos járművel) kórházi állapotok fejlesztése

Megemlítette még, hogy kórházügyben Lázár Jánost és minisztériumát illeti felelősség, hisz kórházi beruházásokat állított le. "Ilyen ügyekben kell konfrontálódni a kormánnyal" - hívta fel a figyelmet.

Vitézy Dávid szociális gondozóhálózatot is létrehozna, a "Méltó Időskor Háza" program keretei közt egyénileg, párosan és közösségileg is lehetne élni, ide a 24 órás egészségügyi ellátást is könnyebb lenne megszervezni.

Hangsúlyos eleme a programjának a hajléktalanellátás és az állatvédelem valódi megszervezése - 24 órás ügyelettel -, utóbbi téren Karácsony Gergely ciklusában szerinte annyi történt, hogy kinevezték állatvédelmi ombudsmannak Szabó Rebeka párbeszédes politikust.

Hős utca... itt a bűzt, a szervezett koldulást, a zaklatást és az erőszakot kritizálta az 1-es villamoson. A BKV számai szerint napi 2-3 incidens történik a budapesti tömegközlekedésben - mutatott rá. A BudapestGO-ba pedig segélykérő szolgáltatást telepítenek.

Kultúra

"Budapest a kultúrájából is táplálkozik, amiatt olyan jó hely, amilyen, messziről jönnek ide emiatt. Nem csak akkor kell erre költeni, amikor már minden rendben van. Elérhető kultúrát, élő örökségét, újranyitást és szabadidős tereket hirdetek" - mondta ezt követően. Bejelentette: minden lakos évente 10 ezer forintos kultúrkupont kap elektronikusan, és felülvizsgálják a Zsigmondy Kártya rendszerét, lesznek olyan idősávok, amikor csak helyiek mehetnek be a fürdőkbe, "azok ne csak külföldieknek szóljanak". Vállalja a Rác és a Király fürdő újranyitását is.

A könyvtárak ügyére is kitért, átfogó felújítási programot jelentett be.

Bevezetni ígérte az év kulturális kerülete címet, ez szerinte sikeres vállalkozás lenne, ahol lennének utcafesztiválok és egyéb programok, legyenek a külvárosokban is köztéri műalkotások, kitelepülő színházak.

Elkezdik egy új Budapest Múzeum létrehozzák, "ilyen minden jelentős európai városban van". Ennek helyszíne az óbudai gázgyár egykori területe lenne, ezt azonban rehabilitálnia kell az államnak, "ezzel az MVM tartozik".

Budapest szerinte a zene városa is, minőségi utcazeneprogramot indítana. "Ez szóljon úgy a budapestieknek, mint az idelátogatóknak is."

Újranyitná a Vidámparkot, ennek új helye Észak-Csepel lenne, bízik abban, hogy ebbe magánbefektetőket tud bevonni.

Nem engedé, hogy vidékre költözzön a Természettudományi Múzeum és újranyitná végre az Iparművészetit is, a Közlekedési Múzeum - amelyet korábban vezetett igazgatóként - pedig legyen állandóan nyitva - hirdette meg.

Végül: Biodóm. Ezt nem tartotta jó ötletnek, de a dolog "a visszafordíthatatlanság állapotába jutott", az állatkerti állatok méltó életkörülményeihez szükséges. Szerinte a helyzetért Tarlós Istvánt és a kormányt terheli felelősség, de "az elmúlt négy és fél évben sem történt semmi".

Zárszóként említette a Népliget "védelmét", ahol legfeljebb egy fagyizót engedne megépíteni, a Dunát pedig bevonná a közösségi életbe Csepeltől a Duna Arénáig; a hétvégi rakparti bulikat "kedves dolognak tartja", de kritizálta, hogy "hogy nem történt ennél több?" Építene három gyalogos hidat, illetve rendezné a Népsziget helyzetét is, de szólt még a budapesti szállodahajók kihelyezéséről is Budapest külsőbb partszakaszaira. "Tegyük a budapestiek számára is élvezhetőbbé Budapestet!" Kiharcolná a HÉV-ek járműcseréjét is. A kormányzat és a főváros viszonyában új lapot nyitna, ne legyen permanens ellenzéki miniszterelnök-jelölti kampány, mert a tárgyalás a kormánnyal nem egy kormány-ellenzék találkozó.

"Tegyük fel Budapestet a térképre, vegyük fel a versenyt Varsóval, Tallinn-nal, Prágával" - zárta gondolatait Vitézy Dávid főpolgármester-jelölt.

Programja 101 pontból áll.