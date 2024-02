"Emberi léptéken túli" kártérítést ítélt meg a bíróság a Hableány-ügyben

A Hableány-ügyben zajló kártérítési per lezárásaként összesen 1,825 milliárd forintnyi kárigényt tartott jogosnak a bíróság, lesz, aki 5, és olyan is, aki 80 millió forinthoz jut, ám az igények a 78 ember részéről ennek a többszöröséig értek - olvasható a hvg.hu összefoglalójában.

A bíró az indokláskor "emberi léptékkel fel nem foghatónak" nevezte a megítélt összegeket.

Négy olyan eset volt csupán, ahol a bírósági vélemény szerint nem volt indokolt kárigény benyújtása. A bíró kiemelte: a kártérítés nem emberi életek pénzbeli értékéről szól, hanem az elszenvedett sérelem alapján az a díj, amely a hatályos jogszabályok alapján jár.

A Viking Cruises AG-nek és a Panoráma Decknek a hatalmas összeget 15 napon belül kell megfizetnie.

A bíró egyébként az ítélet indoklásában kitért arra, hogy a Vikinget képviselő ügyvédek állították: a Hableánynak valójában úgynevezett kitérési kötelezettsége lett volna a Viking Sigyn előtt. A bíró szerint viszont abszurd, hogy a Viking méretének mindössze negyvenedével bíró Hableánynak kellett volna a baleset előtt kitérnie a Sigyn elől. "Feltéve, de nem megengedve, hogy a Hableánynak lett volna kitérési kötelezettsége, az sem alap a nagy hajónak arra, hogy úgy hajózzon, mintha nem lenne előtte egy kisebb hajó, és azt legázolja" - idézi a lap a bírót.

A Hableány abban bizonyosan vétett ugyanakkor, hogy egy matrózzal kevesebb volt a fedélzetén az előírtnál, de azt nem lehet megmondani, hogy ottléte a tragédia elkerüléséhez vezetett volna-e. A bíró szerint viszont "több szem többet látott volna", így talán felismerték volna, hogy a kishajónál negyvenszer nagyobb Viking Sigyn veszélyesen közel ér hozzájuk.

A bíró még a közelben hajózó Idun felelősségéről is beszélt, amely elmulasztott segíteni, eltérően más, közelben lévő hajók személyzetétől, amely csökkentette a halálos áldozatok számát.

A bírói indoklásban még előkerült a dél-koreai és a magyar családmodellek összevetése is. A koreai családok képviselői ugyanis azzal érveltek, hogy Dél-Koreában más a család felépítése: sokkal nagyobb családok élnek sokkal szorosabb kapcsolatban, mint Magyarországon. Ennek a kártérítés szempontjából van jelentősége, a bíróság ugyanis a rokoni kapcsolatok foka alapján dönt a kártérítések mértékéről is. A bíró viszont azt mondta, végighallgatva több mint hetven dél-koreai hozzátartozót ő nem lát komoly különbséget a koreai és a magyar családmodell között.

A baleset A Hableány sétahajót 2019. május 29-én, este kilenc óra után öt perccel gázolta el a Viking Sigyn, a Margit híd pesti hídfője mellett. A Vikinghez képest apró sétahajón egy dél-koreai turistacsoport utazott, közülük 27-en meghaltak, és a személyzetből ketten vesztették életüket. Egy eltűnt áldozat holttestét azóta sem találtak meg a hatóságok. A hajón összesen 35 ember utazott.

A 2019-es Hableány-tragédia áldozatainak hozzátartozói, összesen 78-an 2021-ben indítottak egy magyar ügyvédi iroda segítségével 4,3 milliárd forintos kártérítési pert a sétahajót üzemeltető Panoráma Deck, valamint az azt legázoló Viking Sigynt üzemeltető Viking Cruises AG ellen. A Hableány a balesetben elhunyt kapitányának családja 35 millió forintos kárigényt jelentett be a cég ellen, a Panoráma Deck jogásza azonban azt mondta, hogy ha valóban ki kell fizetniük ezt az összeget, az a cég végét fogja jelenteni. Sógor Zsolt szerint a cégnek jelentős, 6-700 millió forintos kára volt a baleset után, hiszen nem csupán a Hableányt, hanem forgalmuk egy jelentős részét is elveszítették, alkalmazottaik közül is sokakat kellett elbocsátaniuk. A hozzátartozók szerint a baleset fő hibása értelemszerűen a Viking Sigyn volt, viszont szerintük a Hableánynak sem kellett volna kihajóznia.

A Hableány-ügyben több per is indult, ezek közül azonban első fokon egyelőre kizárólag a Viking Sigyn kapitánya, Jurij C. ellen zajló eljárás zárult le.

Az ukrán férfit a bíróság öt és fél év fogházbüntetésre ítélte, amiért legázolta a Hableány sétahajót 2019. május 29-én éjjel. A bíróság Jurij C.-t vízi közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vádpontjában találta csupán bűnösnek, első fokon felmentették a 35 rendbeli segítségnyújtás elmulasztása vádpont alól. A férfit a bíróság hat évre eltiltotta attól, hogy hajókat vezessen, ebbe a hat évbe azonban beleszámították azt az időszakot is, ami eltelt a hajós jogosítványának 2019. május 30-i bevonása óta. Az ítélet azonban nem jogerős, mind a vádlott, mind az ügyészség fellebbezést nyújtott be ellene, így az eljárás másodfokon várhatóan folytatódik. Folyamatban van egy másik per is a már említett Idun ellen.