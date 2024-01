Veszélyben a gyerekek - Új és sürgős lehetőség a háziorvosoknál: be kéne adatni az influenza elleni védőoltást

15 százalékkal nőtt az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók száma január harmadik hetében, egy hét alatt. Baranyában egy óvodai járványról is jelentést kapott az Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK), amely során influenza-A vírust mutattak ki mint kórokozót. Nógrád, Somogy és Tolna kivételével pedig már a hét derekára mindenütt igazoltak laboratóriumi vizsgálattal influenza által okozott megbetegedéseket.

Mint Molnár Zsuzsanna, az NNGYK Járványügyi és Védőoltási Osztály vezetője az InfoRádióban elmondta, megállapítható, az elmúlt hét volt az első, amikor hosszú idő után kimutathatóan több volt az influenzás (18,8 százalék), mint a koronavírusos (14,9 százalék) beteg.

A korosztályos megoszlás azt mutatja, hogy a 14 év alatti gyermekek aránya 31,8 százalék volt, 34,2 százalék volt a 15-34 éves fiatal felnőttek aránya, minden negyedik fertőzött tartozott a 25-59 éves korosztályba, és 10,6 százalék tartozott a 60 éven felüliek csoportjába.

"Az akut légúti fertőzés kormegosztást nézve azt látjuk,

a beteg gyermekek aránya nagyobb, 46,1 százalék,

24,9 százalék a 15-34 éves fiatal felnőtteké, 19 százalék 35 és 59 év között, és 10 százalék a 60 éven felüliek közül kerül ki" - részletezte.

A védőoltásokkal kapcsolatban arra figyelmeztetett, hogy mivel a légúti járvány várhatóan kiszélesedik, az influenza és a Covid pedig tavaszig egészen biztosan itt lesz köztünk, jelenleg is javasolható a védőoltás a kockázati csoportokba tartozóknak mind a Covid-, mind az influenza elleni oltás, ami most már újra elérhető a háziorvosoknál is; Covid-oltást december óta az ország 24 oltópontján lehetett felvenni, de az elmúlt két hétben a lehetőség kiszélesedett a háziorvosi rendelők körére. Itt a térítésmentes, influenza elleni oltás is elérhető, Molnár Zsuzsanna javasolja is, hogy aki eddig nem tette meg, keresse fel a háziorvost, és adassa be az influenza elleni védőoltást.