Új módi Nyugat-Magyarországon: biciklis-autós vegyes közutaknak örülhetnek a helyiek

Az elmúlt időszakban uniós pénzből több Somogy és Zala vármegyei településen is épültek kerékpárutak, azonban kezdetben sok lakos elcsodálkozott azon, hogy néhány helyen autók is közlekednek rajtuk – írja az atv.hu.

Az érintett települések évek óta vártak a nemrég átadott bicikliutakra, a Fonyódot Csisztapusztával összekötő kerékpárút például 470 millió forintból készült el.

Itt is újraértelmezték a kerékpárút fogalmát, ugyanis gyakorlatilag közút jött létre a két település között, mivel rengeteg autó is jár ezen a szakaszon.

Kezdetben sok helyi lakos meg is lepődött azon, miért kerültek ki sebességkorlátozó közúti táblák az új bicikliút mentén.

Erdei Barnabás, Fonyód alpolgármestere közölte: vegyes használatú útról van szó, amelyen autók és kerékpárok is közlekedhetnek. Mint mondta, nagy öröm számukra, hogy megújult, hiszen nem csak turisztikai szempontból hozhat sokat a városnak a beruházás.

Németh Helga, a DK választókerületi elnöke is megerősítette, hogy a kerékpárútra közel negyed évszázada vártak a fonyódiak, de számára is csak utólag vált világossá, hogy vegyes útnak minősítették az érintett szakaszt.

December végén Zala vármegyében, Nagybakónak és Újudvar település között is átadtak egy több funkciós utat, amelyet autósok és biciklisek egyaránt használhatnak. Az út 3 méter széles és végig 5 centiméter széles szegélyt kapott Kovács Tamás nagybakónaki polgármester tájékoztatása szerint. A településvezető azt mondta, eddig többségében pozitív visszajelzéseket kaptak, a helyiek és a közelben élők is örülnek az útnak, mivel gyorsabban el lehet jutni Zalaegerszegre, igaz ezen az úton is csak 30 km/órás sebességgel haladhatnak az autósok.