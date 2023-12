"Mindenképpen szólítsuk meg" – mit tegyünk ilyenkor a hajléktalanokkal?

Amikor beköszönt a tél, hideg van, leesik a hó, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tapasztalata szerint mindenki egy kicsit jobban figyel a körülötte élő emberekre, a hajléktalanokra is.

"Az elmúlt napok után is nagyon köszönjük a járókelőknek, a telefonálóknak, hogy fokozottan figyeltek azokra az emberekre, akik a közterületeken vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségekben töltik a napjaikat, éjszakáikat" – mondta az InfoRádióban Morva Emília, a segélyszervezet közép-magyarországi régióvezetője.

A telefonálókat arra is kérte, hogy aki ilyen segítségre szoruló embert talál, egy kicsit maradjon még ott vele, és próbálja meg szóra bírni, akkor is, ha egyik fél sem ehhez szokott. "Egy rövid beszélgetés is nagyon sok információt hordozhat. A legfontosabb, hogy biztosan jó-e szociális segítséghez fordulni, mert előfordulhat az is, hogy már a mentőszolgálatot kell hívni. Minden más esetben

kérdezzük meg, hogy tudja-e, hol tud igénybe venni szociális segítséget, hová tudna menni éjszakára melegedni, ezután hívjuk a diszpécserszolgálatot,

és nagyon pontosan mondjuk el, hogy hol találtuk a bajban lévő embert" – részletezte Morva Emília.

Arról is beszélt, hogy a hajléktalanok nagy részét sikerül rábírni, hogy fogadjon el segítséget, még ha bizalmatlan is, de "van egy 10 százalék, akiből a bizalmatlanságot nem tudjuk kibeszélni, ők kinnmaradnak zord időben is, őket a kollégák akár naponta többször is meglátogatják, meleg teát, élelmiszert, plusz takarót a rendelkezésükre bocsátanak, és folyamatosan biztatják őket, hogy fogadják el a segítséget".

A férőhelyeket optimalizálják, "senkinek sem kell utcán maradnia azért, mert nincs hely", ha kell, fűtött folyosón teszik le a matracot, vagy olyan közösségi térben, amelyet nem használtak ki korábban. "A zord időben nincs az a veszély, hogy valaki azért töltse kint az éjszakáját, mert nincs egy hely, ahová befogadnák" – nyomatékosította Morva Emília.