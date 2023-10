Nemzeti Védelmi Szolgálat: tizenegy hálapénzes feljelentés

A Nemzeti Védelmi Szolgálat védett állományába tartoznak az állami egészségügyben foglalkoztatottak – ismertette a szervezet sajtóreferense. Pap Judit jelezte, az egyik feladatuk az előforduló bűncselekmények feltárása és megelőzése, de egyben tényleges védelmi funkciót is ellátnak: ha egy egészségügyi dolgozót a hivatásával összefüggésben fenyegetés, atrocitás vagy zsarolás ér, amire már volt példa, akkor az NVSZ közbelép.

"2022-ben 11 olyan ügyben tettünk feljelentést, ahol hálapénz átadása történt. Ezekben az ügyekben az átadott összeg 10 és 800 ezer forint között mozgott" – mondta Pap Judit. A szolgálat nemcsak állampolgári bejelentésre indít eljárást hálapénzes ügyben, hanem vannak megbízhatósági vizsgálatai is, amikor mesterséges helyzetet teremtve ajánl fel a szolgálat embere pénzt az orvosnak, aki ha ezt elfogadja, akkor ezzel bűncselekményt követ el.

A sajtóreferens emlékeztetett, hogy a hálapénz nem csak készpénz lehet, nagy értékű ajándékot sem adhat egy beteg az orvosnak. Példaként említette, higy volt olyan eset, amikor egy wellness hétvégét ajánlott fel valaki, amit el is fogadott az orvos, de ugyanúgy büntetendő, ha valaki egy gyermek tart különórát azért, hogy előnyhöz jusson az egészségügyben.

Noha

2021. január 1-jétől már büntetett a hálapénz felajánlása, illetve az átadása, a szemlélet lassan változik,

ezért a hálapénz kivezetésére irányuló szemléletformáló médiakampányt indít a Nemzeti Védelmi Szolgálat. A Vesztegetés kiszorítása az egészségügy területén"elnevezésű projekt csaknem félmilliárd forintból, hazai társfinanszírozásban, európai uniós támogatással valósul meg.

Pap Judit elmondta, a Nemzeti Védelmi Szolgálat folyamatosan dolgozik azon, hogy szemléletváltás történjen, azt próbálja az állampolgárokban, illetve az egészségügyi dolgozókban is tudatosítani, hogy a hála kifejezésének van más módja is, mint a szégyellve átadott és átvett boríték. A szolgálat egy kiadványt is összeállított, a címe A hála nem pénz, ebben egyrészt az egészségügyi dolgozókat, másrészt az állampolgárokat tájékoztatják az új szabályozásáról. Ennek a folytatása lesz a most induló televíziós kampány.