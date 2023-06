Csányi Péter: büszkék vagyunk arra, amit az elmúlt tíz évben az OTP Mobillal elértünk

"Ez egy nagyon fontos mérföldkő számunkra, hiszen az OTP Bank egy saját startupja lett most tízéves, mondhatni felnőttkorú" – mondta az InfoRádióban Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese.

Az OTP Mobil három újítást is piacra dobott az utóbbi egy évtizedben:

elsőként a Simple-t, melyet 2014-ben indítottak el, és a mobilfizetési ügyféligényeket szolgálja ki

a másodiknak a SimplePay alkalmazásrendszert, mely a kereskedőknek nyújt online fizetési platformot

a legújabban a SimpleBusinesst, ami főleg a mikrovállalkozói és kkv-ügyfelek számára nyújt hatékony mobilfizetési megoldást

"Nagyon büszkék vagyunk a vállalatra, hiszen az OTP Bank folyamatosan az innováció élvonalában kíván maradni, és az ügyfeleinknek a legkényelmesebb alkalmazásokat szeretnénk nyújtani. A célunk továbbra is az, hogy az OTP Mobil keretein belül is, de az általános banki szolgáltatásainkat is minél hatékonyabban, minél gyorsabban tudjuk fejleszteni" – mondta Csányi Péter.

A digitálisan aktív ügyfelek számában komoly változást hozott a Covid, hiszen kényszerítő tényező is volt, így azok is digitálisan aktívvá váltak, akik korábban egyáltalán nem használtak ilyen megoldásokat. Csányi Péter alátámasztotta: ez globálisan is jelentős gyorsító hatást gyakorolt a digitalizációra, és a pandémia lecsengése után sem tört meg ez az ütem.

A teljesen megújított internetes mobilbanki platformot már több mint kétmillióan, a mobilbankot pedig 1,7 millióan használják. Mára az elsődleges digitális csatornává vált, tehát jelentősen nőtt az online aktivitás. Az OTP Mobil alkalmazásaiban is megfigyelhető ez a tendencia: alapítása óta két számjegyű növekedést tudott elérni minden évben, mára már több mint 2,5 millió felhasználója van.

"Amire kimondottan büszkék vagyunk, hogy naponta közel egymillióan használják a Simple-megoldásokat" – tette hozzá Csányi Péter.