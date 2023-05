Életveszélyben egy 22 hónapos kisgyerek, magára rántotta a forró vizet

A hétvégén Joe Biden elnök és Kevin McCarthy republikánus házelnök megállapodásra jutott az amerikai adósságplafon kérdésében, azonban a történetnek ezzel még nincs vége - republikánus törvényhozók egy csoportja hétfőn közölte, hogy ellenezni fogják megállapodást, így továbbra is maradt egy bizonytalansági faktor az egyenletben. Ezzel párhuzamosan az európai tőzsdéken sem látszott öröm a megállapodás kapcsán, így eleinte óvatos és lefelé mutató mozgások voltak a kontinensen, a nap végére pedig alaposan elromlott a hangulat, a legnagyobb esést a brit tőzsdén láthattuk a vezető börzék közül. Az olajár is nagyot esik ma elsősorban a hétvégén megrendezésre kerülő OPEC+ ülésre készülve, de az amerikai adósságplafon-vita körüli bizonytalanságnak is van hatása az árfolyam alakulására. A tengerentúli tőzsdéken hamar elfogyott a kezdeti lendület, kisebb esést láthatunk most.