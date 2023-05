Felmondott a testület Szekszárd polgármesterének

A 24.hu-t Bomba Gábor, az ellenzéki Éljen Szekszárd frakcióvezetője tájékoztatta. Szerinte a polgármester mellékjövedelmet élvezett egy másik állásból is. Itt havi 300 ezer forint juttatásban részesült. Az állásról szóló információkat az ERÖV Zrt. vezetője megerősítette a testületnek.

Mivel a két tisztség összeférhetetlen, és Ács Rezső ezt az összeférhetetlenséget 30 napon belül nem szüntette meg, így a közgyűlés nem tehetett mást, mint hogy megállapította az összeférhetetlenséget, és megszüntette a polgármester jogviszonyát. A döntés a következő napon, azaz pénteken hatályba lép - közölte Bomba Gábor.

A közgyűlés döntése ellen a polgármester jogorvoslattal élhet, öt napon belül bírósághoz fordulat, ha ez megtörténik, a végső döntést a bíróság hozza meg.

A szekszárdi politikai helyzetről tavaly novemberben írtunk. Akkor időközi önkormányzat választást tartottak a városban. A Fidesz-KDNP jelöltje fölényesen nyert. Ennek a választásnak komoly tétje volt, hiszen a Fidesznek szűk többsége volt a helyi képviselő-testületben, és mostantól maradt is.

A 24.hu most arra emlékeztet, hogy a polgármester 2021 nyarán úgy szabta át az önkormányzat addig érvényben lévő szervezeti és működési szabályzatát, hogy hozzá kerüljenek a legfontosabb döntések. Elvette a bizottságok összes komolyabb döntési jogát, és korlátozta vagy megszüntette a képviselők közgyűlés összehívásával és a napirend meghatározásával kapcsolatos jogosítványait. A polgármester irányítása már a helyi fideszesek számára is terhet jelenthetett, és amikor Ács Rezső márciusban megpróbálta kiadni addigi szövetségese, Gábor Ferenc jegyző útját, nyíltan szembe is fordultak vele.

Nyitókép: MTI/Sóki Tamás