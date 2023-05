Országbérlet – Egy perc alatt három fontos dolgot is bejelentett Lázár János

"Hétfőig közel 350 ezer országbérletet és megyebérletet sikerült értékesíteni" - jelentette be Lázár János a parlament hétfői ülésén a KDNP-s Mihálffy Béla interpellációjára válaszul.

Az országbérletet vásárlók között 70 ezer diák is volt.

"Azoknak a követelményeknek, amelyeket a parlament támasztott a fenntarthatósággal kapcsolatban, eleget teszünk, és ezt az a Greenpeace igazolta, amelyet nem lehet azzal vádolni, hogy túl sok jót mondana a kormányról. Nyilatkozatukban jelezték, hogy ez a leginnovatívabb dolog, amit a magyar kormány a közlekedésben elvégzett" - tette hozzá.

És tovább bővítik az együttműködést ezen a területen, ezen a ponton tette meg másik bejelentését.

"Zalaegerszeg megyei jogú városával megállapodást közöttünk: július 1-jétől Zalaegerszegen a helyi tömegközlekedésre is érvényes lesz a megyebérlet és az országbérlet, 9450 forint, illetve 18 900 forint, ez lesz az első város, amelyen tömegközlekedés van és igénybe vehetik ezt a szolgáltatást, biztatom a főváros vezetését is, hogy próbálkozzon ennek a bevezetésével" - mondta még Lázár János.

Megígérte, hogy a vasúti InterCityk helyzetét is rendezni fogják, "pótjegy mellett érvényes lesz" ezekre a vonatokra is. Vendéglátóhelyek adatszolgáltatási kötelezettsége A vendéglátóhelyek adatszolgáltatási kötelezettségének eltörlését követelte a parlamentben a jobbikos Lukács László György. Hangsúlyozta, ezek a vállalkozások a Covid- és a háborús válságban is nagy vesztesek voltak. Kritizálta a szabályozást életszerűtlensége miatt is, ismert, a lángososoknak valós időben kellene adatot szolgáltatni az eladott csemege után.

Dömötör Csaba államtitkár válaszában azt hangsúlyozta, ingyenes szoftvert és oktatóvideót is kaptak a vállalkozások a kötelezettség teljesítéséhez, ami egy egyszerű mobilról is gyorsan letudható. Arra mutatott, hogy a szálláshelyadatok célzott tervezést tesznek lehetővé a kormányzat részéről is.

