Fotókkal üzent Budapestnek az Országos Meteorológiai Szolgálat

Éjjel tetőzött a Duna Budapestnél - írta közösségi oldalán vasárnap dél körül az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az áradás azóta dél felé vonult, árvízi készültséget azonban sehol sem kellett elrendelni.

Megjegyezték: nemcsak a Duna, hanem egyéb folyóink is megáradtak, köztük az Ipoly is, amely elmosta Szob környékén a bicikliutat, mint az a Facebook-bejegyzésük harmadik fotóján is látható.

Nyitókép: Facebook/Országos Meteorológiai Szolgálat