Rendkívüli bejelentésekkel érkezik a kormány

A Miniszterelnökséget vezető miniszter és a kormányszóvivő csütörtökön 11 órai kezdettel tart Kormányinfót.

A kormányülésről egyelőre az ismert, hogy a költségvetés is téma volt, erről Orbán Viktor posztja alapján számoltunk be. A miniszterelnök azt is megígérte, hogy

marad a családvédelem,

a munkahelyek védelme,

a rezsicsökkentés, valamint

garantálják a nyugdíjak értékállóságát

és az ország biztonságát.

A Kormányinfóról élőben tudósít az Infostart és a kérdésekig közvetíti az InfoRádió. Tartsanak velünk!

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán