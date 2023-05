Fontos tudnivaló a SZÉP-kártyásoknak

Idén januártól ténylegesen megszűntek a SZÉP kártya alszámlák, ami úgy tűnik, még a vártnál is gördülékenyebbé tette a juttatás felhasználását. Az év első négy hónapjában ugyanis akkora forgalmat bonyolítottak az egyik hazai kibocsátó SZÉP kártyáival, mint az elmúlt év azonos időszakában, holott idén tavasszal az élelmiszervásárlások már nem növelték a forgalmat. A kártyabirtokosoknak most május 31-re érdemes figyelniük, ugyanis eddig használhatók fel díjterhelés nélkül a tavaly október 15-ig feltöltött összegek – írja a Pénzcentrum.

Az év első négy hónapjában minimálisan nagyobb forgalmat bonyolítottak le a K&H SZÉP kártyával, mint tavaly ugyanebben az időszakban – akkor azonban élelmiszer-vásárlásra is fel lehetett használni a keretet. Áprilisig több mint 9,4 milliárd forintos forgalom volt a SZÉP kártyán, amiben az egyszerűsítés mellett az is szerepet játszhatott, hogy tovább bővült az elfogadóhelyek száma: most már országosan közel 40 ezer helyen használható a K&H SZÉP kártya. Az infláció hatása azonban itt is érezhető, mivel a forgalom minimális növekedése mellett a tranzakciók darabszáma közel 10 százalékot csökkent.

Még néhány hét maradt arra, hogy díjterhelés nélkül fel lehessen használni a 2022. október 15-ig feltöltött juttatásokat. Május 31-én ugyanis egy egyszeri, 15 százalékos díjat kell fizetniük azoknak, akik addig nem költik el a jóváírt összeget. Így érdemes ellenőrizni az egyenleget, és legkésőbb a pünkösdi hosszú hétvégén felhasználni a lejáró juttatásokat. A 2022. október 15. után jóváírt összegek a feltöltéstől számított legalább egy évig használhatók fel díjterhelés nélkül.

Nyitókép: Magyarország kormánya