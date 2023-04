Még kevesebb posta lehet Magyarországon, és jön az automatizált eszköz is

Ismert, Nagy Márton az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt arról, hogy a Magyar Postát rendbe kell tenni, olcsóbbá téve a működtetést. A Gazdaságfejlesztési Minisztérium vezetőjének javaslata már korábban felkerült a kormányzati portálra.

A jelenlegi törvény szerint a postának 25 ezernél nagyobb népességszámú településeken 25 ezer lakosonként legalább egy postahelyet kell biztosítania. A tárcavezető javaslat alapján a jövőben 30 ezer lakosra jutna egy hivatal.

Megjegyzendő, hogy a Magyar Posta dönthet úgy, hogy több hivatalt is működtet, viszont ez azt is jelenti, hogy Budapesten és a többi nagyvárosban is számos hivatalt bezárhat az állami vállalat. Eddig Budapesten a jogszabályi kötelezettség alapján előírt 66 posta helyett mintegy 112 posta állt az ügyfelek rendelkezésére, de az új szabály alapján a fővárosban elvileg elég lenne 55 postát üzemeltetni.

A javaslat a fogyasztói szokások átalakulásával indokolja a változtatásokat, ugyanis a letéti úton kézbesített postai küldemények száma az utóbbi három évben 30 százalékkal csökkent.

Tavaly október végén 364 posta működésének szüneteltetésére kényszerült a vállalat, ebből januárban 45 nyithatott ki újra önkormányzati segítséggel. Februárban bejelentették 1200 munkavállaló elbocsátását, a szakszervezeti bérmegállapodás értelmében pedig a Postánál maradt dolgozók mindössze átlagosan 10 százalékos emelést kaptak.

A 24.hu arra is felhívja a figyelmet, hogy a javaslat a postai szolgáltatásokról szóló törvényt azzal is kiegészíti, hogy bevezeti a postai kézbesítést lehetővé tevő automatizált eszköz fogalmát.

A jövőben a könyvelt postai küldemény személyes átadásával egyenértékűnek minősül, amikor a feladó vagy a címzett és a postai szolgáltató között létrejött szerződés alapján a kézbesítést lehetővé tevő automatizált eszköz útján történik a kézbesítés. (Vélhetően csomagautomatákra gondolnak.)

Az egyetemes postai szolgáltatások szabályai úgy módosulnak, hogy az eddigi 20 helyett 10 kilónál nem nehezebb csomagot lehet majd feladni – teszik hozzá.

Nyitókép: MTI/Honéczy Barnabás