Hamarosan nyit a Corvin Palace – ezek az üzletek lesznek benne

A Blaha Lujza tér déli oldalán lévő épület még 1926-ban nyílt meg, most a hivatalosan 2021-ben kezdődött helyreállítása lassan a végéhez közelít. A felújítás után három szinten kereskedelmi és ezzel részben átfedésben összesen négy szinten irodafunkciót tölt majd be mintegy 16,5 ezer négyzetméteren. A tetőszinten panorámateraszt alakítanak ki, gasztronómiai és kulturális élményeket is ígérnek – írja a vg.hu.

A Corvin Áruház teljes felújításának számlája körülbelül 20 millió euróban áll majd meg végül – közölte a Corvin Áruház Kft. tulajdonosa, Balogh Olivér. Az összesen ötemeletes épület alsó két szintjének bérbeadása közel 100 százalékos, ugyanakkor az első emelet értékesítése még nem ért a végére, mivel ennek a műemléki felújítása eddig azt nem tette lehetővé.

Az áruház homlokzatának a felújítása május végéig fejeződik be, a kereskedelmi területek nyitása a nyár végén, szeptember elején várható. Számos üzletteret átadtak végleges kialakításra a bérlőknek. Az irodaterületek kialakítása az áruház felújításának a harmadik szakasza, ezeknek az értékesítése a közeljövőben esedékes.

Azt viszont már lehet tudni, hogy milyen boltok és üzletek nyílnak a felújított Corvin Áruházban: Spar, DM, Erste Bank, Hanami Sushi, Tejmadár, patika, Solinfo Café és Apollo művészeti galéria.

Nyitókép: MTI/Mihádák Zoltán