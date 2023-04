Ezekről a vonatokról csak jelzés után lehet majd leszállni

Ezért a cég arra kéri az utazóközönséget, hogy leszállási szándékukat minden esetben időben jelezzék a leszállásjelző gomb megnyomásával, közölte a cég a Facebookon hétfőn. A bejelentés nagy horderejű, hiszen az utasok tömegeit fogja érinteni,.

Ugyanakkor ez az eljárás nem példátlan Magyarországon, hiszen a nagy testvérnél, a MÁV-nál már évtizedes múltra tekint vissza. Igaz, nem általános gyakorlatról van szó ott sem: a feltételes megállás rendszerét, illetve a leszállásjelzést a MÁV-START 2013-ban vezette be először, akkor a Zalaegerszeg–Rédics vonalon közlekedő Bz motorvonatok utasainak kellett megbarátkozniuk ezzel a megoldással - emlékeztet a vg.hu. Utána 2021-ben és 2022-ben is tovább bővült ez a rendszer, és idén is újabb vonalakon vezetik be.

Külföldön ez a rend több helyen, hosszú ideje jól működik, és a MÁV-nál sincs panasz rá. Az eljárás előnye, hogy pontosabb közlekedést, továbbá üzemanyag-, illetve árammegtakarítást is eredményez, ez utóbbi pedig a jelenlegi energiaválság idején különösen előnyös.

