Lapértesülés: magyar vezetőket is lehallgatott az amerikai titkosszolgálat

A hvg.hu bukkant rá, hogy a brit The Economist című lap azt írja, hogy az amerikai hírszerzés ukrán tábornokokon kívül magyar, izraeli és dél-koreai hivatalos személyiségeket is megfigyelt - mobiltelefonján keresztül -, de még a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség több tisztségviselőjét is.

A magyar lehallgatásokról részletek a cikkben nem jelentek meg, csupán ez az említés.

Válaszlépésként az orosz hírszerzés is beindult, így a Kreml már tudhatja, milyen állapotban van a közelgő ellentámadásra készülő ukrán sereg.

