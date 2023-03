35 éves a Fidesz, Orbán Viktor is üzent - fotók

1988-ban nagy sláger volt a svéd Roxette együttes, Listen to Your Heart, vagyis Hallgass a szívedre című dala, amely az akkor megalakult Fidesz kampánynótája lett.

1988. március 30-án alakult meg a Fiatal Demokraták Szövetsége, amely demokratikus alternatívát kínált az addig monopolhelyzetben lévő Kommunista Ifjúsági szövetséggel szemben. A 37 fővel megalakult Fiatal Demokraták Szövetsége az ELTE Jogi karán működő Bibó István Szakkollégiumból nőtt ki. 1988. március 30-án a párt is ott, a kollégium Ménesi úti épületének alagsorában alakult meg, mások mellett Orbán Viktor, Kövér László, Fodor Gábor, Áder János, Szájer József és Bayer Zsolt részvételével.

Magukat liberális, radikális és alternatív erőként azonosították, és főleg fiatalként - ahogyan erről Orbán Viktor nyilatkozott is, 1989. szeptemberében a Magyar Televízió Nap-kelte című műsorának Kinn, padon című rovatában.

"Elhitették 40 éven keresztül velünk, hogy a politikusoknak úgy kell kinézni, hogy Mercedesen utaznak, állandóan fittek, nyakkendőjük van, gyönyörű öltönyben vannak és csak komolyan tudnak nyilatkozni. Nem, kérem. Akik Magyarországon a Fideszben például politikát csinálnak, azok ugyanolyan hús-vér emberek, mint akik a zöldségesnél sorban állnak és a sört isszák a kocsmában. Humoruk van, a politikával is mernek humorizálni. A Fidesz lapja, ha kijön, az tele lesz ilyen humorral. Nyilván óriási megdöbbenést fog kiváltani, de ez tudatos, fölvállalt. A politikáról is lehet, tehát komoly dolgokról is lehet nagyon humorosan beszélni, és azt gondoljuk, az embereknek ideje hozzászokniuk ahhoz, hogy ilyen van" - hangzott el a beszélgetésben.

A Fidesz részt vett a Nemzeti Kerekasztal tárgyalásokon, és 1990-ben 22 képviselővel bejutott az első szabadon választott Országgyűlésbe. Most, 33 évvel később már csak ennek a csoportnak a négy tagja Orbán Viktor, Kövér László, Kósa Lajos és Németh Zsolt mondhatja el magáról a Parlamentben, hogy a rendszerváltás óta megszakítás nélkül országgyűlési képviselő.

A Fidesz a 90-es évek elején még liberális párt és a Liberális Internacionálé tagja volt, utána azonban a nemzeti konzervativizmus és a jobboldaliság felé fordult, majd politikáját illiberálisként határozta meg. Elnököt először csak 1993-ban választottak Orbán Viktor személyében. A Fodor Gábor-féle liberális szárny ekkor távozott a pártból, amely 1995-ben felvette a Fidesz Magyar Polgári Párt, 2003-ban pedig a Fidesz Magyar Polgári Szövetség nevet, és 2000-től 21 éven át az Európai Néppárt tagja volt

A Fidesz a rendszerváltás utáni politikatörténet legsikeresebb pártja. Kormányra először 1998-ban került az MDF-fel és a Kisgazdapárttal közösen, majd 8 év ellenzéki építkezés után 2010 óta a KDNP-vel szövetségben, többnyire kétharmados többséget szerezve irányítja az országot.

A párt elnöke néhány rövidebb – Kövér László, Pokorni Zoltán és Áder János nevével fémjelzett – időszakot leszámítva mindvégig Orbán Viktor volt, aki jelenleg 5. miniszterelnöki ciklusát tölti.

"Az egész világ láthatta, hogy a magyarok szeretik a hazájukat, és mi, akik ma győztünk, azt vállaljuk, hogy számunkra mindig Magyarország lesz az első. A Jóisten mindannyiunk fölött, Magyarország mindenek előtt, hajrá Magyarország" – zárta örömittas beszédét Orbán Viktor, miután a 2022. április 3-i országgyűlési választásokon ismét győzött a pártja.

(A nyitóképen: Az Országgyűlés ünnepi ülésének végén Orbán Viktor miniszterelnök, Kósa Lajos, az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának fideszes elnöke, Kövér László házelnök, Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke beszélget 2020. május 2-án. Akkor volt a 30. évfordulója a rendszerváltás utáni első szabadon választott Országgyűlés megalakulásának. A négy évtizedes pártállami időszak után 1990. március 25-én és április 8-án rendezték meg az első szabad, többpárti parlamenti választásokat.)

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán