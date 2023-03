Megszólalt Kis-Benedek József: kiderült, miért lett rosszul élő adásban

Múlt héten az ATV egyik műsora közben lett rosszul Kis-Benedek József, a biztonságpolitikai szakértő most a televízióban mondta el, pontosan mi történt – írja az atv.hu.

A stáb ájulásakor rögtön Kis-Benedek József segítségére sietett, a mentőket is riasztották és a szakértőt a Honvédkórházba szállították, ahol EKG-vizsgálatot végeztek rajta, ami kimutatta, hogy nem súlyos az állapota. Elmondása szerint azon a napon rendkívül túlhajszolta magát, emellett keveset ivott, így ezek együttese okozhatta az ájulást.

Elárulta azt is, hogy a kórházban éjjel kivizsgálták, majd kezelésbe vették, másnap délután egy óra körül pedig haza is engedték. Az orvosok semmi komoly gondot nem találtak nála, a leletei rendben voltak, így ők is arra jutottak, hogy a kimerültség és a kiszáradás okozhatta a problémát.

Nyitókép: ATV/YouTube