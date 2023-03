Annak, aki nem halogat, lesz elég tojás húsvétkor

"Hiányra semmiképpen sem számíthatunk a tojásokból, de azért azt javasoljuk mindenkinek, hogy ne hagyja az utolsó időpontra a tojásvásárlárlást a húsvét előtt" – mondta el az InfoRádiónak Pákozd Gergely, a Tojásszövetség elnöke. Késői vásárlás esetén ugyanis esetleg előfordulhat, hogy a vevő üres polcokkal találkozik. "Mivel a tyúkok egy nap egy tojást tojnak, a következő nap már valószínűleg lesz tojás abban a boltban" - biztatta a vevőket a szakember.

Pákozd Gergely szerint az árstop termelői oldalról nem befolyásolja a kínálatot, hiszen a kiskereskedelmi fogyasztói árra vonatkozik, így sokkal inkább egy konfliktust kódolt a kereskedelem képviselői, a termelők, valamint a csomagolóhelyek képviselői közé. "Ezzel kapcsolatosan egyébként még mindig vizsgáljuk az adatokat, hiszen olyan hosszú idő még nem telt el az árstop bevezetése óta. Majd a kivezetése után tudunk összegezni, illetve pontos információt adni azzal kapcsolatosan, hogy miként befolyásolta az ágazatot" – jegyezte meg.

Egy európai uniós megállapodás szerint az ukrán tojás is most már vámmentesen érkezhet be a térségbe. Ezzel kapcsolatban elhangzott: a magyar tojástermelés önmagában nem elégíti ki a hazai fogyasztói igényeket, becslések szerint nagyjából 20 százalék importra szorul az ország. A tojásfogyasztás ugyanakkor ciklikusan alakuló időszakos trendet mutat, tehát kiemelt időszak a karácsonyi, illetve a húsvéti időszak. Ekkor kicsivel több importra szorul az ország, de

normál időszakban a hazai tojástermelés megfelel az étkezési tojás iránti igényeknek.

A vámmentes ukrán importról szóló uniós megállapodást idén áprilisban vizsgálják felül. Az ukrán tojás nemcsak Magyarországra, hanem Európa más országaiba is érkezik.

A globális piacon az látszik, hogy az Egyesült Államokban komoly tojáshiány van egy erőteljes madárinfluenza-fertőzés miatt, és ez Európából is szív ki tojáskészleteket. Emiatt nincsenek most nagy készletek az európai piacon. Ha az Egyesült Államban visszaáll a termelés, és megszületik a döntés az ukrán tojás jövőbeli importjával kapcsolatban, akkor lehet majd tisztán látni, hogy a meglévő termelési kapacitások miként elégítik ki az igényeket.

Az árstop miatt szezonális drágulásra nem kell számítani, viszont a tojásárak tavalyhoz képest nagyon magasak. Pákozd Gergely szerint a tojásfogyasztás ciklikusságának megfelelően a két fő szezonban van áremelkedés is, amit viszont most a fogyasztók az árstop miatt nem fognak érzékelni. Ugyanakkor a nyári szezonban visszaesik a fogyasztás, és jellemzően lefelé mozognak az árak.

Mivel a jelenlegi tervek szerint a húsvét után még mindig élni fog az árstop, ezért nehéz megjósolni, hogy miként alakul nyárra a tojás ára.

"Nagy valószínűséggel a kivezetéskor lesz valamilyen keresletnövekedés,

ami esetleg az árak esetleges csökkenését megállíthatja" – jelentette ki Pákozd Gergely. Veszélyben látja a tojás- és csirkeágazatot az agrártárca A csirke-és a tojástermelést is ellehetetlenítené egy új uniós javaslat - közölte a napokban a Baromfi Termék Tanács és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Csorbai Attila, a Baromfi Termék Tanács elnöke szerint az állatjóléti előírások szigorításával Európa elveszítené önellátó képességét. Az Európai Bizottság tudományos tanácsadó testülete adott ki egy vizsgálati jelentéshalmazt, amely alapján állatvédelmi normákat kívánnak megállapítani. Csorbai Attila szerint ennek a kérdéskörnek semmilyen más aspektusát nem vizsgálták, így azt sem, hogy milyen gazdasági, környezeti vagy egyéb hatással járna, ha az EB ebből jogszabályt alkotna. Példaként hozta fel az elnök, hogy gyakorlatilag megszüntetnék a tojótyúkok tartásának technológiai lehetőségét, pedig 2012-ben teljes technológiai cserét kellett végrehajtania az egész EU-nak állatjóléti szempontok alapján. Ez súlyos csapást jelentene Magyarország, Közép- és Dél-Európa számára, mivel itt az állományok jelentős részét tartják ilyen tartástechnológiai megoldásban - hangsúlyozta Csorbai Attila. A megtermelt csirkehús mennyiségében 70 százalékos csökkentést irányoztak elő. Ezen intézkedésekkel Európa elvesztené az önellátás képességét, importra szorulna, olyan országokból, ahol közel sincs az unióshoz hasonló szigor.

