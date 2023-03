Pártalapítót igazolt a DK a Párbeszédből

"A Párbeszéd alapító tagja voltam, 2016 óta a párt országos elnökségében a párt irányításában is részt veszek. Most azonban ennél a személyes háttérnél is fontosabb, hogy ezekben a hazánk és Dunaújváros számára is nehéz időkben mivel szolgálhatom legjobban a választóimat, a dunaújvárosiakat" - írja a bejegyzésében Szabó Zsolt amelyben bejelenti, hogy ezentúl a DK tagja lesz.

Úgy fogalmaz, hogy "a Dobrev Klára által vezetett Árnyékkormány tud csak valódi alternatívát nyújtani az orbáni diktatúrával szemben".

Azt is bejelentette, hogy megtartja alpolgármesteri posztját. Egyben jelezte, hogy miért is hozhatta meg ezt a döntést: "Pintér Tamás polgármester úr sikeres munkáját segítve, immár még szorosabb kötelékben a város DK-s alpolgármesterével, Mezei Zsolttal" dolgozik tovább, írta, Mezeit a barátjának nevezve.

Január 27-én Kenéz István, a Párbeszéd Pest megyei szervezetének volt alelnöke, a párt felügyelőbizottságának elnöke jelentette, be, hogy a Demokratikus Koalíciót erősíti. Előtte egy héttel pedig a Párbeszéd pártigazgatója és korábbi országgyűlési képviselője, Kocsis-Cake Olivio lett a DK politikusa.

Nyitókép: Szabó Zsolt Facebook-oldala