Most vérezhetnek ki a víziközműcégek, hacsak...

Az ivóvíz előállításához nélkülözhetetlen áram is megdrágult az elmúlt egy évben, ez pedig az önkormányzati tulajdonban lévő víziközmű-szolgáltatókat is nehéz helyzetbe hozta. Tavaly nyáron a kormány a helyhatóságoknak felajánlotta, hogy rendezi a veszteségeket, de csak akkor, ha átadják az államnak a víziközmű cégeiket és vagyonukat.

A Magyar Víziközmű Szövetség szerint 2022-ben az állam 6 önkormányzati vízművet vett át, idén év elején pedig további települések jelezték, hogy lemondanának cégeikről, sok helyhatóság azonban továbbra is kitart a saját tulajdon mellett.

Az önkormányzati szolgáltatók anyagi helyzete azonban folyamatosan romlik, a csőd veszélye fenyegeti őket - mondta el az InfoRádióban Kurdi Viktor, a Magyar Víziközmű Szövetség elnöke.

"Hogy hetek, hónapok, negyedévek kérdése-e, az nagyon sok mindentől függ. Például látjuk, hogy

aki nem fix áron szerzi be a villamos energiát, hanem a tőzsdei metodika szerint, ott elképzelhető, hogy negyedakkora számlát fizet márciusban,

mint aki leszerződött tavaly szeptemberben fix 200 forintos áron. Ezek a változások hozhatják azt, hogy egyes cégek tovább fogják bírni" - tette világossá.

Kurdi Viktor ugyanakkor úgy látja: a kormánynak nem érdeke, hogy csődbe menjenek a víziközműcégek, keresi a megoldást a problémákra. Az Energiaügyi Minisztérium önálló államtitkárságot hozott létre az ágazat megerősítéséért, hétfőn pedig egyeztetett is a Magyar Víziközmű Szövetséggel - mondta az elnök, és azt is hozzátetette: a legsürgetőbb a vízműveknél dolgozók bérrendezése lenne, hiszen az alacsony fizetések miatt akkora az elvándorlás, hogy az lassan a szolgáltatásbiztonságot is veszélyezteti.

"Már abban a stádiumban vannak a cégek, hogy csak pénzzel, állami támogatással lehet kezelni a helyzetet, vagy olyan, nem szokványos megoldásokkal, mint amilyen a közös energiabeszerzés; a víziközműcégek energiáját így nem a vállalatok fizetnék, hanem valaki más,

mondjuk a kormány."

Kerestük az Energiaügyi Minisztériumot is, nem akart nyilatkozni. Közleményében azt írta, hogy rendszeresen egyeztet majd a víziközmű-ágazat szereplőivel. Velük együtt készül a Nemzeti Víziközmű-közszolgáltatási Stratégia is, ami a tárca szerint rövid- és hosszú távú megoldásokat nyújt majd a vízműveket érintő kihívásokra.

