Erzsébetvárosból is kiszorítanák a nem helyi autósokat

A kizárólagos lakossági parkolóhelyek kialakítását tervezi Középső- és Külső-Erzsébetvárosban a IV. kerület – írja a Portfolio.hu.

A parkolóhelyek célja, hogy nap végén az itt élők könnyebben találjanak maguknak szabad parkolót. Ezért több mint 1600 olyan parkolóhelyet fognak kijelölni, ahol este 6 és reggel 7 óra között csak az erzsébetvárosi várakozási engedéllyel rendelkezők parkolhatnak.

A kizárólagos lakossági parkolóhelyek mellett 75 MOBI-pontot is kialakítanak, amelyeknél 215 darab új kerékpártámasz és 77 rollerparkoló lesz.

Hasonló megoldást alkalmaz már a XIII. kerület is. Emellett Déri Tibor IV. kerületi polgármester is pár napja jelentette be, hogy Belső-Újpesten és a XIII. kerülethez közeli utcákban a parkolóhelyek háromnegyedét csak a IV. kerület lakosai használhatják majd. Déri Facebook-bejegyzése szerint az ingázók miatt van gondjuk, így ők - a II. és a XII. kerületi tervekhez hasonló - nappali parkolási korlátozást vezethetik be.

Káposztásmegyert is vizsgálják, bár ott az a gond, hogy kevés a parkolóhely a helyi lakosok autóihoz képest – írja Déri Tibor, aki azt ígéri, hogy május végéig kidolgozzák a részleteket, nyáron pedig indul a rendszer.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán