Milyen női kabátok lesztek divatosak ebben a szezonban? (x)

Női télikabátok – válaszd a tűzdeltet!

Jó hírünk van, akik szeretik a bélelt kabátos megoldásokat! A női tűzdelt télikabátok sehová sem készülnek és még mindig divatosak. Éppen ezért érdemes érdeklődést mutatni irántuk!. Főleg úgy, hogy az Ozonee.hu oldalon nagyon sok variációt találsz ebből a megoldásból.

Női őszi kabátok

Mielőtt foglalkoznánk a téli ruhatárral, szenteljünk egy kis időt a női őszi kabátokra. Itt is sláger a tűzdelt verzió, ugyanakkor kevésbé vastagabb. Az átmeneti női kabátok nagy előnye főleg a bélelt verzió. Annyira könnyű, hogy magaddal viheted mindenhová. Egy plusz réteget biztosít a nyaralás során, és nem foglal el sok helyet a bőröndödben. A szekrényben sem, ezért igazán tudjuk javasolni, hogy egészítsd ki a ruhatáradat ezzel a ruhadarabbal.

Hosszú női télikabát

Első körben valami a fázósoknak. A hosszú női kabát, ami combközépig ér (vagy annál is tovább), igazi felfedezés a hideg napokra. Ennél a modellnél a melegségérzet a legmagasabb szintig fog elérni. A variációk közül megtalálod az egyaránt kényelmes női télikabátokat parka szabásban, de casual és kényelmes verziók is megtalálhatók, de az olyan modellek is, amelyek elegáns szőrmével rendelkeznek és be fognak válni a különböző alkalmakra.

A tűzdelt hosszú kabátok már nem azok a modellek, amik a 90-es években voltak, amit minden hölgy hordott és úgy nézett ki, mint egy hóember. Most a rétegek és a réteges öltözködés még mindig árban van, azzal a különbséggel, hogy a rétegeket könnyebb hozzáilleszteni és vékonyabbak, ugyanakkor ugyanúgy biztosítja a meleget. A női bélelt kabátok hosszú verzióban övvel rendelkeznek a deréknál, ennek köszönhetően az alaknak kecsességet biztosít.

Tűzdelt női télikabát

Nem szereted a hosszú kabátokat? Van számodra pár lehetőség a rövidebb modellekből. Mindegyiknek van valami érdekessége: nem mindennapi színek vagy díszítések. Kontrasztos kiegészítők? Díszített cipzár? Díszített húzózsinór? Mi ismerjük a hatásos kiegészítéseket! Jó és divatos megoldás lehet például a női télikabát megerősített gallérral, ami valóban helyettesíti a sálat. Azok a hölgyek, akik inkább a sportos megoldásokat preferálják, biztos, hogy örülni fognak a meleg kapucninak, ami melegíti a fejet és megvéd a széltől.

A rövidebb kabát véleményünk szerint határozottan univerzálisabbak. Minden alkalomhoz illeszkedik és minden stilizációhoz: egyaránt az irodába vagy egy vasárnapi sétára. A további előnye az, hogy nagyon sok színvariációban kapható a boltunkban. Könnyedén kiválaszthatod a kedvenc árnyalatodat. Klasszikus árnyalatok, mint a fekete vagy bézs, gyakorlatilag mindenhez illenek, de semmi akadálya nincsen annak, hogy némileg egy kis őrültséget is belevigyél.

Az Ozonee.hu boltjában rendelkezésedre állnak a női kényelmes télikabátok, de a vékonyabb átmeneti kabátok is. Gondoskodunk arról, hogy a nálunk kapható modellek divatosak legyenek, ezért nem marad más hátra, mint biztassunk, hogy gyere vásárolni hozzánk, alacsony árakon!

Nyitókép: Unsplashed