Sínen vannak a vasutasok: 60 milliárdot ad az állam béremelésre

Megállapodtak a MÁV-Volán-csoportnál a munkaadó és az érdekképviseletek képviselői a 2023. évi bérfejlesztés mértékéről. A megállapodás értelmében a vasutasok alapbére a 2022. december 31-i állapothoz képest legalább 53 ezer forinttal nő 2023. január 1-jéig visszamenőlegesen. Az egyösszegű SZÉP-kártya juttatás 120 ezer forintra emelkedik, és a munkáltató nettó 4000 forintra, azaz havi bruttó 6016 forintra növeli az önkéntes egészségpénztári támogatást. Ezzel a MÁV-Volán-csoport mintegy 51 ezer dolgozója több mint 10 százalékos béremelésben részesül.

"A 2023-ra vonatkozó bérmegállapodást a vasutasokat képviselő szakszervezetek azért akarták módosítani, mert az infláció elértéktelenítette az erre az évre vonatkozó 5 százalékos alapbérfejlesztést. A tárgyalásokon sikerült ezt kompenzálni" – mondta az InfoRádióban Meleg János, a Vasutasok Szakszervezetének elnöke.

Azt is elmondta, hogy a mintegy negyvenegyezer vasutas ötszázalékos, de legalább 53 ezer forintos béremelést kap. Ez azt jelenti, hogy az alsó bérkategóriákban magasabb lesz a bérfejlesztés, a legalacsonyabb keresetűek bére akár huszonhét százalékkal is megemelkedhet. Emellett emelkedik például a gépkocsival munkába járás költségtérítése, amihez még a kollektív szerződést is módosítani kell, de nő a SZÉP-kártya juttatás és az önsegélyező egészségpénztári hozzájárulás is.

A VSZ elnöke közölte, hogy sikerült megértetniük Lázár János építési és közlekedési miniszterrel, hogy miért fontos megőrizni a vasutasok reálkeresetét. Viszont ehhez a MÁV már nem rendelkezik elegendő saját forrással, ezért szükség volt az állam hozzájárulására is – hangsúlyozta. A költségvetésből így majdnem 60 milliárd forint jut a MÁV-dolgozók béremelésére.

Meleg János szerint a MÁV már most komoly eredményeket tud felmutatni, szerinte a vasúttársaság ma az egyetlen olyan nagy létszámú állami vállalat, ahol már mindenki jóval többet keres, mint a minimálbér vagy a garantált bérminimum.

Hozzátette még: a vasutas munkavállalók átlagfizetése két év alatt kilencvenháromezer forinttal fog emelkedni, ez egy háromszázezer forintot kereső dolgozónál azt jelenti, hogy harmadával nőtt a jövedelme.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán