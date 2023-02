Koraszülött gyereken végeztek életmentő bravúrműtétet Szegeden

A Délmagyar irása szerint a szegedi orvosok egy koraszülött külföldi kislányon végezték el az operációt, amellyel kezelni tudták a légúti szűkületét. A most hat hónapos gyerek még két hónapos korában úgy érkezett a szegedi klinikára, hogy Rovó László megfogalmazása szerint "néhány hónapon belül lélegeztetetlenné vált volna".

Az orvos elmondta, a vizsgálatok során vették észre, hogy nem csupán gyűrűporc-fejlődési rendellenességről van szó nála, hanem a korábbi beavatkozások miatt további két szűkület is kialakult a gyermeknél, ami miatt nem jutott levegő a légutakba.

A mostani műtét különlegessége az volt, hogy

a légutak három szakaszon történő elzáródását kellett egyszerre orvosolniuk.

Hétfőn, két hónappal a műtét után kontrollvizsgálatra érkezett szüleivel a hat hónapos gyerek, aki mosolyogva, csillogó szemekkel fogadta a kíváncsi újságírókat és fotósokat. Rovó László közölte, láthatóan egészséges a gyerek, aki a szűkületek nélkül született társaihoz hasonlóan megtanulhat beszélni és úszni is, tehát ugyanolyan életfeltételek biztosítottak most már számára is, mint az egészségesen világra jött babáknak.

Szegeden jelenleg 20 gyerek vár hasonló operációra.

Nyitókép: Pixabay