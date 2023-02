Évértékelő - Karácsony Gergely fél metrót kért számon a kormányon

Online, facebookos évértékelőt tartott a Párbeszéd, amely egy ötszereplős videó formájában adott számot arról, hogyan látja a párt Magyarország helyzetét, illetve jövőjét.

A videóban Karácsony Gergely főpolgármester kiemelte, Budapesten arra költik a magyar és más európai adófizetők pénzét, ami valóban a jövő Budapestjét és Magyarországát szolgálja.

"Metrót újítunk fel, felújítjuk a Lánchidat, új buszokat, villamosokat, trolikat vásárolunk, zöldítjük a várost. De persze tudjuk azt, hogy egy zöld városvezetésnek nemcsak azokat kell képviselnie, akik aggódnak a világ vége miatt, hanem azokat is, akik a hónap vége miatt aggódnak. Ezért vezettük be a fővárosi rezsitámogatási rendszert, amit már több mint 10 ezer háztartás igényelt" - ecsetelte Karácsony Gergely, aki külön büszke arra, hogy a száguldó infláció ellenére sem emelték a közösségi közlekedés tarifáit, sőt ingyenessé tették használatát a 14 éven aluliak és az álláskeresők számára.

Elismerte, haladhatnának sokkal gyorsabban is, ha nem jött volna Covid-járvány, energiakrízis és a magyar kormány megszorító politikája.

"Az elmúlt évben több mint 160 milliárd forintot vett ki a kormány a fővárosi költségvetésből, ez nagyjából egy fél metró ára"

- nyomatékosította.

Szerinte annak mindenki csak vesztese lesz, ha Budapestet és a vidéket szembefordítják egymással.

A Párbeszéd-krém Szabó Rebeka (társelnök): Egy zöld Magyarországon prioritás lenne az egyenlőtlenségek csökkentése, ehhez meg kell adóztatni a nagy vagyonokat, de ez nem elég, javítani kell a hozzáférést a minőségi egészségügyi szolgáltatásokhoz és az oktatáshoz is, ami egyúttal az ágazatban dolgozók méltányos béremelését is jelenti. Bevezetnénk az alapjövedelmet, amely megelőzné a lecsúszást, és mindenkorra garantálná az emberek létbiztonságát. Csatlakoznánk az Európai Ügyészséghez, ami azonnal megkezdené az állami korrupció visszaszorítását, ez egyben nemzetközi megítélésünket is nyomban javítaná. Megtörténne a megújuló energiára való átállás Paks 2 és az orosz gázfüggés helyett.



Berki Sándor (országgyűlési képviselő): Egy zöld Magyarországon a vidéki települések megkapnának minden támogatást, hogy a leszakadó régiók újra virágozzanak. Megvalósulhatna a teljes hazai lakásállomány energetikai korszerűsítése hazai és EU-s forrásokból; hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere. A zöld iparon belül rengeteg új munkahely is létrejönne a hátrányosabb helyzetű régiókban is. Erdőgazdálkodásban a földesurak, oligarchák helyett a családi gazdaságoké az elsőbbség.



V. Naszályi Márta (budavári polgármester): A kiemelt kormányzati presztízsberuházások helyett a helyben lakóknak fontos intézkedéseket kell hozni. Egy zöld önkormányzatnál a teljes működés átlátható, minden szerződés hozzáférhető. Nincs mutyi, korrupció. Egy zöld önkormányzat tudja, minden településnek ki kell vennie a részét a klímaválság elleni harcból, ezért indítottunk energiahatékonysági korszerűsítési támogatási pályázatot. Magyarországon évente egy kisvárosnyi ember hal meg a környezetszennyezés miatt. A hatékony közösségi és kerékpáros közlekedés nem csak klímabarát, de segít abban is, hogy a levegő tiszta maradjon.



Jávor Benedek (Budapest brüsszeli irodavezetője): Nem kerékkötői és árulói lennénk az európai együttműködésnek, hanem Európa megújításának élharcosai. Egy zöld Magyarország nem lenne Putyin bábja az Európai Unióban, hanem kiállna a háborús agresszorok ellen. Egy zöld Magyarországot nem lehetne ökológiailag gyarmatosítani, természeti értékeinket, vízkincsünket elkótyavetyélni kínai vagy koreai akkumulátorüzemek érdekében.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás