Újabb parkolási zónák Budapesten, menekülnek az autósok, de a kerületek is

A Covid és ezzel együtt az ingyenes budapesti parkolás távozásával a fővárosban megkezdődött a parkolási rendszer teljes átalakítása. Először is a helyzet tisztult azzal, hogy az eddigi fizetős területeket négy kategóriára osztották, kitolódott a fizetőköteles idő este, illetve emelkedett az ár.

Ezzel párhuzamosan viszont egyre nagyobb a fizetőssé vált parkolási zóna a fővárosban, így az ingyenes zónákra egyre nagyobb autóterhelés jut, idegen autók jelennek meg sűrűn lakott területek utcáin - írja a Telex. Erre a jelenségre reagálnak még gyorsabb zónabővítéssel a kerületek, hirtelen azonban ez nem lehetséges.

A főváros véleménye a helyzetben egyértelmű: Budapestet fejleszteni kell, hogy ne csupán a parkolási rendszer átalakítása szorítsa ki az autókat, hanem P+R parkolókat telepítsenek kötött pályás végállomásokra, csomópontokra, ahonnan kényelmesen és gyorsan be lehet "tömegközlekedni" a városba. A beruházási stop bevezetésével azonban ilyen parkolók sem épülnek most, és a portálhoz eljutott, Lázár János építésügyi miniszter által véleményezett projektlistán is egy nagy "nem" áll ezek mellett.

A belső kerületek első lépései voltak:

VIII.: fizetőssé vált a helyi lakosok számára is a fizetés

V., VI., VII., XIII.: a helyek 30 százalékán csak helyi lakosok állhatnak (a IX. kerület is ebbe az irányba megy).

A VIII. kerület arról számolt be, hogy területén egyértelműen kevesebb a parkoló autó, főként a Palotanegyedben. A fizetős rendszertől évente 250-300 millió forintos bevételre számít a kerület.

Az eddig "ingyenes" kerületek a hozzájuk gyűlő autókra reagálva a fizetőssé tételen gondolkodnak.

Vannak hibrid kerületek, ilyen Zugló és Újbuda:

XIV.: 600 hely tehető fizetőssé, a kerületiek ingyenessége megmaradna. Májustól már a Fogarasi út–Nagy Lajos király útja–Bánki Donát utca–Padlizsán utca–Kerepesi út által határolt területen is pénzt kérnek a parkolásért.

XI.: egyre több a fizetős terület, előbb a belső részek váltak azzá, majd a tömegközlekedési csomópontok környékei. A kizárólagos lakossági parkoláson is gondolkodnak, valamint felmerült, hogy a nem ott lakóknak megtiltsák a parkolást bizonyos idősávban.

Bécsben és Milánóban kizárólagos lakossági parkolással rendezték a kérdést.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán