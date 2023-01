Az áldozattá válás jóval túlmutathat a kapcsolati erőszakon – van segítség

Az Ökumenikus Segélyszervezet három titkos menedékházat és négy ambulanciát működtet országosan, valamint online anonim tanácsadást is biztosít a bajba jutottaknak – ismertette a szervezet szociális igazgatója.

Rácsok Balázs elmondta, az tekinthető áldozatnak, akit valamilyen sérelem ért, ami alatt nemcsak a kapcsolati erőszakot kell érteni, hanem ide sorolandó az is, ha valakit az interneten ér zaklatás, de akár, ha az utcán inzultálják, bántalmazzák, kirabolják, tehát bűncselekmény áldozatául esik. Az Ökumenikus Segélyszervezettől mindazonáltal legtöbbször kapcsolati erőszak áldozatai kérnek segítséget. Köztük olyanok is akadnak, akiknek a kialakult életveszélyes szituáció miatt azonnal el kell menekülniük, akár a gyermekükkel együtt, akár az ország másik felébe.

Rácsok Balázs arra is felhívta a figyelmet, hogy az áldozatok az olyan típusú bűncselekményeknél, mint mondjuk egy lopás, sokkal inkább mernek külső segítséget kérni, míg súlyosabb eseteknél, mint az emberkereskedelem, prostitúció vagy épp a kapcsolati erőszak, nehezebben folyamodnak ehhez.

Gyakorta szégyelli magát az áldozat, esetleg nem is gondol arra, hogy segítséget remélhet.

A szociális igazgató, egy konkrét esetet felidézve, elmondta: egy háromgyermekes anyuka, akit hosszú éveken át bántalmazott verbálisan a férje, egy kampányuk során eszmélt rá arra, hogy ami a családjában zajlik, az nem normális. Az ő története másfél év után zárult, amikor boldogan újságolta egy SMS-ben, köszöni szépen, új otthona van, újrakezdte az életét, és már jól van.

A segélyszervezet tapasztalata szerint ha foglalkoznak a témával, a megkeresések száma akár megtízszereződik, Szintén

sarkalatos, hogy az érintettekben megerősítsék, hogy ők áldozatok,

mert nagyon sokan úgy élik le az életüket, hogy ami velük történik, arról nem is gondolják, hogy bűncselekmény. Az ezekről való kommunikáció viszont minden esetben arra sarkalja az áldozatokat, hogy segítséget kérjenek – ismételte meg Rácsok Balázs.

Az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársa arra is kitért, hogy miután a krízisambulanciákon két-három hónapos várólista is lehet, mindenképp szükséges az alapszolgáltatások bővítése, de nem csak számban. A szervezet, illetve a kormány célja is az, hogy 2025-re minden megyében legyen áldozatsegítő szolgálat, illetve Budapesten se egy működjön, hogy az emberek a lakóhelyükhöz minél közelebb tudjanak segítséget kérni. Ehhez azonban még fejlesztésekre van szükség.

További információk az Ökumenikus Segélyszervezet oldalán olvashatók.

Nyitókép: solidcolours/Getty Images