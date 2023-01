Kirívóan sok kegyelmet adott Novák Katalin

Novák Katalin hivatala első 8 hónapjában nemcsak olyan bőkezűen mérte az államfői kegyelmet, mint negyed évszázada senki, de megdöntött egy másik rekordot is: 10 év után először ő határozott speciális, eljárási kegyelmi kérvényről pozitívan, ráadásul rögtön hétszer – írja a hvg.hu.

A köztársasági elnök háromféle kegyelmet adhat:

eljárási,

végrehajtási és

mentesítési

kegyelmet – magyarázzák.

Eljárási kegyelemre a büntetőeljárás jogerős befejezéséig van mód, ez azonban a gyakorlatban ritkán fordul elő. Ennél jóval gyakoribb a végrehajtási kegyelem, melynél a kérelmet az ítélet jogerőre emelkedését követően lehet benyújtani. Egyéb intézkedés (például kényszergyógykezelés, vagyonelkobzás) elengedésére vagy mérséklésére, valamint a már teljes egészében végrehajtott büntetés vagy intézkedés utólagos elengedésére nincs mód. A harmadik kategória a mentesítés iránti kegyelmi eljárás, ami a büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesítést jelenti.

Kétféle kegyelmi kérvényből is rekordszámút hagyott jóvá hivatala első 8 hónapjában Novák Katalin köztársasági elnök – írják a kormányzat egy igazságügyi aloldalára felkerült éves adatsor alapján:

Novák Katalin tavaly az elé került végrehajtási kegyelmi kérvények 5,67 százalékát hagyta jóvá, legutóbb 1997-ben volt hasonlóan magas a jóváhagyási arány, még Göncz Árpád államfő idejében.

Az eljárási kegyelemből tavaly hetet hagyott jóvá Novák Katalin, ez is magas szám, főleg úgy, hogy ilyen típusú kegyelmet az utóbbi tíz évben senki sem kapott – a Budaházy-ügy hét vádlottjának adott államfői kegyelem heves vitát váltott ki.

A lap tavaly kikérte az elődje, Áder János hivatali idejére eső, május 10-ig szóló adatokat, így tudtak pontos képet adni Novák Katalin kegyelmi döntéseiről.

Az elmúlt 20 évben átlagosan a kérelmek körülbelül 2 százalékát hagyták jóvá csupán a mindenkori államfők.

Novák Katalin 5,67 százalékos arányára 25 éve nem volt példa, Göncz Árpád 1997-ben a kérelmek 6,62 százalékát hagyta jóvá, 861-ből 57-et.

Az eljárási kegyelmet érintő rekord is a mostani köztársasági elnöké, hiszen hivatala első évében egyszerre 7-et is adott, márpedig ez az államfői kegyelmi jogkör annyira ritka, hogy az elmúlt tíz évben nem is volt rá példa.

A Novák döntését megelőzően nyilvánosságra került egyetlen eljárási kegyelmi ügy Göncz Árpád nevéhez kötődik. 1998 márciusában az államfő megszüntette a Farkas Flórián – akkor az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke – ellen gazdasági bűncselekmények miatt indított eljárást, így el is maradt a későbbi Fidesz-szövetséges már kitűzött bírósági tárgyalása.

Nyitókép: Facebook/Novák Katalin